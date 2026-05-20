La tragedia golpeó de lleno a una familia y a un grupo de amigos que había viajado a la cordillera chilena para compartir una jornada especial. Ingrid Daniela Vera Figueroa, una mujer de 42 años, murió después de caer cerca de 600 metros por una de las laderas del volcán Llaima, en la región chilena de La Araucanía, a menos de 70 kilómetros de Neuquén.

El accidente ocurrió el domingo, el mismo día en que Ingrid celebraba su cumpleaños. Horas antes del ascenso, había publicado un emotivo video en sus redes sociales donde mostraba su entusiasmo por la excursión y hablaba sobre lo que sentía antes de subir a la montaña.

“Espero que Dios me acompañe en este día maravilloso... estoy súper feliz. Sí tengo un poquito de incertidumbre de no saber qué va a suceder”, expresó en la grabación.

Una caída devastadora en plena montaña

Según informó Bio Bio Chile, Ingrid realizaba la excursión junto a un grupo de amigos dentro del Parque Nacional Conguillío cuando perdió el equilibrio mientras avanzaban a unos 2.000 metros de altura sobre el volcán Llaima.

La caída por la ladera fue brutal y generó un inmediato operativo de emergencia en medio de condiciones climáticas extremas.

Los fuertes vientos y el temporal impidieron durante varias horas que el helicóptero del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros pudiera acceder a la zona.

Con el correr de la noche, las autoridades confirmaron que la mujer había muerto como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída.

El rescate quedó frenado por el temporal

Las tareas para recuperar el cuerpo debieron suspenderse parcialmente por el mal tiempo y recién durante la madrugada del lunes los rescatistas lograron llegar hasta el lugar donde estaba Ingrid.

En el operativo participaron efectivos del GOPE, Bomberos de Cherquenco, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y miembros de la ONG Corporación Rescate Araucanía.

“Aproximadamente a las 6.30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar a las 8.00 horas”, explicó Cristóbal Bravo Valenzuela, integrante del equipo de rescate, en declaraciones publicadas por Bio Bio Chile.

El detalle que ahora investiga Conaf

Tras la tragedia, las autoridades chilenas confirmaron que el grupo no había realizado el registro obligatorio antes de ingresar al parque y comenzar el ascenso al volcán.

Desde Conaf explicaron que ese procedimiento permite activar protocolos de emergencia y agilizar la respuesta en accidentes ocurridos en sectores de alta montaña.

Además, el director regional del organismo, Héctor Tillería, advirtió que toda la semana continuará marcada por temperaturas bajo cero y fuertes vientos en zonas cordilleranas.