Christian Petersen habló por primera vez luego de haber sido dado de alta tras la grave descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes, el pasado 18 de diciembre. El reconocido chef decidió contar su versión y respaldar públicamente a los guías que lo acompañaron, en medio de rumores y versiones cruzadas que circularon durante semanas.

En un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen, Christian Petersen explicó que estaba entrenado para el ascenso y buscó despejar dudas sobre su estado físico. “En verdad estaba reentrenado para subir al Lanín. Todos los días hago de todo”, aseguró, desmintiendo que se haya tratado de una aventura improvisada o irresponsable.

Al referirse al guía que lo acompañó en la travesía, Christian Petersen fue categórico y salió a bancarlo tras su alta médica. “Era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, afirmó, vinculando sus palabras con el comunicado previo de su familia, donde ya se destacaba que la rápida intervención del guía fue clave para salvarle la vida.

Sobre el momento previo a la falla multiorgánica, el chef contó que tiene recuerdos limitados. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico”, explicó, evitando alimentar especulaciones sobre lo ocurrido en el descenso del volcán Lanín.

Además, Christian Petersen aprovechó para agradecer públicamente a quienes lo asistieron tras la descompensación. Destacó el trabajo de los guías, del personal médico de Junín, San Martín de los Andes y del Hospital Alemán, remarcando que “me salvaron la vida”, en una defensa explícita de todos los involucrados.

Estas declaraciones toman especial relevancia luego del comunicado familiar difundido en vísperas de Navidad, donde se aclaraba que el cuadro inicial “parecía sencillo”, aunque terminó siendo grave. Allí se remarcó que el diagnóstico del guía permitió la derivación a tiempo y fue decisivo para que Christian Petersen recibiera atención especializada.

En paralelo, el caso generó debate público tras el mensaje de la organización Mirá cómo lo hago, dedicada a experiencias en la naturaleza en Neuquén y Cipolletti, que cuestionó la exposición mediática y ciertas prácticas en la montaña. A ese análisis se sumó la mirada del alpinista Roberto Catalá, quien habló de la falta de aclimatación y del ego como factores de riesgo.

Finalmente, mientras espera estudios que determinarán el origen de la falla multiorgánica, Christian Petersen dejó un mensaje claro: lejos de buscar culpables, eligió respaldar a los guías del volcán Lanín y destacar el profesionalismo de quienes actuaron con rapidez y responsabilidad en una situación límite.