Un viaje de amigas terminó en una tragedia que conmocionó a Estados Unidos. Cuatro jóvenes murieron en un choque fatal en Texas luego de que un camión las impactara mientras regresaban de lo que había sido un “viaje de chicas” a Colorado. Ahora, las familias de las víctimas avanzaron con una demanda millonaria contra el camionero y las empresas involucradas.

El hecho ocurrió el 5 de noviembre pasado sobre la US Highway 87, en la región conocida como Texas Panhandle. Las jóvenes viajaban en un Nissan Altima cuando fueron embestidas por un camión de gran porte que, según sostiene la demanda, era conducido por un chofer distraído con su teléfono celular. El impacto fue devastador: el auto fue desplazado hacia la banquina y el camión terminó volcado a un costado de la ruta.

Las víctimas fueron identificadas como Lakeshia Brown (19), Myunique Johnson (20), Taylor White (27) y Breanna Brantley (30), quienes murieron en el lugar producto de la violencia del choque. Un video registrado por la cámara de otro automovilista mostró que el vehículo en el que viajaban circulaba a baja velocidad y que otros conductores lograron esquivarlo sin inconvenientes, reforzando la hipótesis de una maniobra evitable.

Tras el siniestro, las familias presentaron una demanda por un millón de dólares contra el conductor del camión, la empresa contratista Parkway, la firma Scrappy Trucking y la cadena H-E-B, para la cual el camión prestaba servicios. Los abogados remarcaron que se trataba de una ruta recta, plana y con buena visibilidad, lo que, a su criterio, agrava la responsabilidad del chofer.

Desde la defensa de las familias señalaron que los conductores de camiones están sujetos a normas federales más estrictas, justamente por el riesgo que implica manejar vehículos de gran porte, y sostuvieron que el uso del celular al volante fue determinante en el desenlace fatal.

Por su parte, H-E-B expresó su pesar por la tragedia, aclaró que el conductor no era empleado directo de la compañía sino de un proveedor externo y aseguró que tanto la empresa como el contratista están colaborando plenamente con la investigación. “La verdad saldrá a la luz”, afirmaron en un comunicado.

El caso sigue bajo investigación judicial mientras el dolor por la pérdida de las cuatro amigas mantiene en vilo a sus familias, que ahora buscan justicia.