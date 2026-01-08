Una tormenta de intensidad extrema golpeó este miércoles a distintas localidades de Salta y dejó un escenario crítico, con registros de hasta 100 milímetros de lluvia caída en menos de una hora, sistemas de drenaje colapsados, calles anegadas, ríos de barro y autos literalmente flotando en el agua. Las zonas más afectadas fueron Valle de Lerma y Rosario de Lerma, aunque el impacto se extendió a otras localidades del centro de la provincia.

En Valle de Lerma, la magnitud de las precipitaciones provocó la crecida del arroyo San Vicente, lo que derivó en cortes y complicaciones sobre la ruta nacional 68. Varios conductores quedaron varados a la altura de Coronel Moldes y La Viña, mientras el agua avanzaba con fuerza sobre la calzada, arrastrando barro, ramas y árboles completos.

Las imágenes que circularon durante la jornada mostraron caminos totalmente cubiertos por agua y lodo, con verdaderas avalanchas que impidieron el tránsito. El temporal también obligó a interrumpir servicios de transporte público, ante la imposibilidad de circular con seguridad por las zonas más comprometidas.

La situación fue especialmente compleja en Rosario de Lerma, donde las calles quedaron completamente inundadas, dificultando el paso de vehículos y peatones. Vecinos denunciaron ingreso de agua en viviendas, incluso en barrios que no suelen verse afectados durante lluvias intensas, lo que generó preocupación y pérdidas materiales.

Además, el suelo saturado provocó la caída de árboles y postes, lo que dejó sectores sin suministro eléctrico y afectó tanto a hogares como al alumbrado público. Desde distintos puntos se solicitó asistencia al Gobierno provincial, ante los daños registrados en viviendas y la imposibilidad de normalizar rápidamente la situación.

El impacto del temporal también se sintió en La Merced y La Florida, donde el desborde de un canal dejó intransitables los accesos. Las rutas 36 y 68 permanecieron cortadas durante varias horas, con largas filas de vehículos varados.

Por la noche, la empresa distribuidora EDESA informó que el servicio eléctrico comenzaba a restablecerse de manera paulatina, mientras continuaban las tareas para evaluar daños y asistir a las zonas más golpeadas por la tormenta.