El Banco Nación puso en marcha una línea especial de créditos y alivio financiero para productores agropecuarios afectados por los incendios registrados en el centro y sur del país, con el objetivo de sostener la actividad productiva en regiones que atraviesan una fuerte emergencia económica y ambiental.

La asistencia está dirigida a productores MiPyMEs de La Pampa y de distintas provincias de la Patagonia, que sufrieron daños a raíz de los incendios ocurridos durante diciembre de 2025 y enero de este año. El paquete de medidas incluye prórrogas de vencimientos, renovaciones de deudas y nuevas líneas de financiamiento tanto para inversión como para capital de trabajo.

Desde la entidad bancaria explicaron que la iniciativa busca amortiguar el impacto económico provocado por el fuego, que afectó campos, infraestructura productiva y recursos clave para el desarrollo agropecuario. La línea está disponible para clientes MiPyMEs, ya sea bajo forma unipersonal o societaria, y contempla distintas modalidades según la necesidad de cada productor.

En cuanto a los montos, las prórrogas o renovaciones se otorgarán en función de las obligaciones vigentes, mientras que para capital de trabajo e inversiones el financiamiento total no podrá superar los 100 millones de pesos por usuario, con un tope específico de 50 millones para capital de trabajo. Las tasas de interés varían según el destino del crédito: en las prórrogas se mantiene la tasa original, mientras que para inversiones se ofrecen opciones de tasa fija o variable, y para capital de trabajo se establecen esquemas ajustados a referencias del mercado.

Los plazos también se adaptan a cada caso. Las renovaciones y prórrogas podrán extenderse hasta 360 días, los créditos para inversión tendrán un plazo máximo de 60 meses, y los de capital de trabajo hasta 36 meses. Además, se prevé un período de gracia para el capital, que puede llegar hasta 12 meses, con esquemas de pago acordes al flujo de fondos de cada productor.

Desde el Banco Nación subrayaron que este esquema integral apunta a facilitar la recuperación, garantizar la continuidad de las explotaciones y acompañar a quienes fueron golpeados por una situación extraordinaria, en un contexto donde los incendios dejaron consecuencias profundas en las economías regionales.