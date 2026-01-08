Un violento choque entre dos colectivos se produjo este miércoles en el barrio porteño de Balvanera y dejó al menos 18 personas heridas, tres de ellas en estado grave, según informaron fuentes oficiales. El accidente ocurrió en plena vía pública y generó un importante operativo de emergencia del SAME, que asistió a los pasajeros en el lugar.

El siniestro involucró a una unidad de la línea 12 y a otra de la línea 151, y tuvo lugar sobre la calle Alsina, entre Combate de los Pozos y Sarandí. Por causas que aún se investigan, ambas formaciones impactaron con fuerza, lo que provocó lesiones de distinta consideración entre quienes viajaban a bordo.

Personal médico, ambulancias y efectivos policiales trabajaron intensamente en la zona para asistir a los heridos y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas. Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para su atención.

Las autoridades indicaron que tres de los heridos presentan lesiones graves, mientras continúa la evaluación del resto de los pasajeros afectados. La investigación quedó a cargo de la Policía de la Ciudad, que busca determinar las responsabilidades del hecho.

La situación continúa en desarrollo y no se descarta que el número de heridos pueda actualizarse en las próximas horas.