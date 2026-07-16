Un grave accidente se registró esta tarde en la ruta nacional 33, en el kilómetro 14, donde un choque frontal entre un camión de YPF y una camioneta terminó con la vida de dos personas.

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Fernandes Da Fonseca, de 66 años, y Jorge García, de 67, ambos residentes de Salliqueló. Fernandes Da Fonseca conducía una camioneta VW Amarok con dominio AI360NF, que circulaba en dirección Bahía Blanca-Tornquist, acompañado por García.

Choque, tragedia y caos

Tras el impacto, García fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal, donde finalmente falleció. El camión involucrado, un Scania P360 con patente AB240DS, transportaba combustible y era conducido por Cristian Casanova, de 46 años y oriundo de Capital Federal, quien salió ileso del accidente.

Dos personas fallecen en choque frontal entre camión de YPF y camioneta en ruta nacional 33

El choque frontal entre ambos vehículos provocó inicialmente el corte total del tránsito en la zona, aunque posteriormente se habilitó la circulación por la traza nueva para aliviar la congestión. No obstante, las autoridades recomiendan extremar precauciones y respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en el lugar.

En el sitio trabajan equipos de emergencia y fuerzas de seguridad, incluyendo PDS Séptima, Comando de Patrulla, bomberos de General Cerri y Defensa Civil, quienes se encuentran abocados a las tareas de asistencia y control vial.