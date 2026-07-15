Un violento accidente que involucró a cinco vehículos sobre la Ruta Nacional 35, al sur de la localidad cordobesa de Holmberg, terminó con la vida de un conocido matrimonio de Villa La Angostura. Las víctimas fueron identificadas como el ex médico del hospital local, Lorenzo Oreste Manera, y su esposa, Sara Noemí Bengoa. El siniestro también dejó dos personas heridas y es investigado por la Justicia.

La comunidad de Villa La Angostura atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Lorenzo Oreste Manera, de 74 años, y Sara Noemí Bengoa, de 80, quienes fallecieron este martes en un grave accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Córdoba. La información fue publicada por el diario La Angostura Digital, que confirmó la identidad de las víctimas.

Cinco vehículos participaron del violento siniestro vial que terminó con la vida de un reconocido matrimonio de Villa La Angostura. Foto: gentileza La Angostura Digital.

El matrimonio viajaba a bordo de un Toyota Corolla Cross cuando quedó involucrado en un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 35. El hecho provocó un importante despliegue de personal de emergencia, además del corte total del tránsito en el sector mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 13, a la altura del kilómetro 705, en cercanías del puente sobre el arroyo Corralito, al sur de Holmberg. Según la información preliminar, participaron cinco vehículos: el Toyota Corolla Cross en el que viajaba el matrimonio, dos camiones de gran porte, un camión de menor tamaño que transportaba agua y soda y una camioneta Ford Ranger.

Las imágenes reflejan la magnitud del choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 35, en el sur de la provincia de Córdoba. Foto: gentileza La Angostura Digital.

Las primeras pericias indican que el impacto se produjo en el extremo norte del puente. Como consecuencia de la colisión, además de las dos víctimas fatales, un hombre de 62 años y otro de 38 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto. La Fiscalía de turno tomó intervención para determinar cómo se desencadenó la tragedia.