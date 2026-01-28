Nahuel Esparza, un joven oriundo de Plottier, sufrió un accidente mientras circulaba con su motocicleta por la Ruta Nacional Nº237 cerca de Villa El Chocón. Por la gravedad de las heridas sufridas, debió ser trasladado al Hospital Castro Rendón.

Allí tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y está internado en estado crítico. Familiares y amigos comenzaron una campaña para poder conseguir los treinta dadores de sangre que les solicitaron desde el centro de salud. Destacaron que al momento de anunciarse, deben informar que la donación es para el paciente Nahuel Esparza, DNI 42449588.

Qué lugares están habilitados y cuáles son los requisitos para donar

Desde el grupo familiar destacaron que no es necesario viajar a Neuquén capital para realizar la donación, sino que se puede hacer en Cutral Co, Zapala o San Martín de los Andes. Quienes puedan donar deben tener entre 18 y 65 años de edad, o entre 16 y 17 con autorización escrita de madre, padre o tutor. Tienen que concurrir con DNI o alguna identificación que contenga foto, pesar más de 50kg y gozar de buena salud. Resaltaron que están impedidos aquellos que tengan tatuajes, perforaciones o cirugías en un tiempo menor a un año.

En la provincia se puede donar en: