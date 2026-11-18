La Cámara de Apelaciones modificó una sentencia de primera instancia vinculada con un siniestro vial en el que falleció un joven de 18 años. Los integrantes de la Sala III, Gabriel Ciucci y Juan Manuel Menestrina, consideraron que las consecuencias del hecho debían atribuirse en partes iguales a la víctima, que viajaba como acompañante, y a quien manejaba.

El fuero civil había considerado que la víctima tuvo un 80% de responsabilidad en el desenlace fatal porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad y, según dos testigos, confiaba en el conductor pese a sus maniobras peligrosas.

Sin embargo, los camaristas revisaron esa interpretación y señalaron que las risas, bromas y comentarios del acompañante no significaban que hubiera aceptado el riesgo de sufrir un accidente. Sí consideraron que no usar el cinturón de seguridad agravó las consecuencias del choque.

El hecho fatal

El hecho ocurrió en marzo de 2016, cuando cuatro personas circulaban en un Volkswagen Fox por la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. En la zona de la intersección de Primeros Pobladores y Mosconi, el conductor perdió el control del vehículo, que derrapó e impactó contra una columna publicitaria.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, falleció el joven que viajaba como acompañante. La demanda civil fue iniciada por sus padres y por quien era su pareja al momento del accidente, una mujer que cursaba un embarazo de cuatro meses.

En el fuero penal, el conductor fue declarado responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. La investigación estableció que circulaba a una velocidad mínima de 92,33 kilómetros por hora, en un sector donde el máximo permitido era de 40.

En el automóvil también viajaban dos mujeres, quienes relataron que circulaban a gran velocidad y que ambas le habían pedido al conductor que disminuyera la marcha. Según sus testimonios, el acompañante les respondía que no se preocuparan porque su amigo tenía experiencia en competencias automovilísticas.

Las testigos también afirmaron que ninguno de los ocupantes utilizaba cinturón de seguridad. Esa circunstancia fue valorada junto con otras pruebas, como el informe accidentológico. El perito explicó que, en un accidente de esas características, sería esperable encontrar lesiones compatibles con el uso del cinturón si hubiera estado colocado.

La decisión de la Cámara

En su voto, Ciucii entendió que la falta del cinturón había agravado las consecuencias del choque, pero rechazó que los comentarios del joven sobre la habilidad del conductor hubieran contribuido a provocar el accidente.

Y agregó: “Las maniobras de conducción dependían exclusivamente del conductor del vehículo”.