Por pedido de la fiscal del caso Rocío Rivero y del fiscal jefe Pablo Vignaroli, el Tribunal de Impugnación declaró la nulidad de la audiencia de control de acusación y de la resolución que dictó la jueza de garantías Natalia Pelosso el pasado 5 de octubre, en el legajo conocido como Viento Sur.

Por mayoría, el Tribunal dispuso que se realice una nueva audiencia ante otro juez o jueza de garantías. Sostuvo que durante esa instancia la magistrada se excedió en los límites de su intervención, valoró evidencia que debía discutirse en un juicio y tomó decisiones que afectaron el ejercicio de la acción penal.

Durante la audiencia que comenzó ayer y terminó hoy con el fallo, ambos representantes del Ministerio Público Fiscal habían cuestionado un conjunto de resoluciones de la magistrada que modificaron el alcance de la acusación. Entre ellas, la jueza declaró parcialmente nulo el requerimiento fiscal y sobreseyó a los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino; modificó las calificaciones y los grados de participación atribuidos a otras personas imputadas; concedió suspensiones de juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía y excluyó a una testigo que el MPF consideró central para acreditar el funcionamiento interno de la cooperativa Viento Sur y el rol de quienes tomaban las decisiones.

Ante el Tribunal de Impugnación, Rivero explicó que esas decisiones de la jueza produjeron un perjuicio imposible de reparar con posterioridad. Señaló que impidieron la continuidad del proceso en los términos planteados por la fiscalía y afectaron la autonomía del Ministerio Público Fiscal para ejercer la acción penal.

Los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino.

Valoración de prueba

Por su parte, Vignaroli sostuvo el Código Procesal Penal establece límites para la audiencia de control de acusación, donde sólo pueden discutirse cuestiones vinculadas con la admisibilidad y legalidad de la prueba, pero no resolver aspectos que corresponden al juicio. En ese punto, cuestionó que la jueza tomara como base las explicaciones de las defensas y elementos exhibidos durante la audiencia para concluir que la acusación no tenía sustento suficiente.

También objetó que Pelosso modificara las formas de participación criminal que la fiscalía atribuyó a las personas imputadas. Según explicó, la magistrada descartó la coautoría y la participación necesaria planteadas por el MPF y, a partir de esas modificaciones, concedió suspensiones de juicio a prueba cuando, justamente, la fiscalía había rechazado esas salidas alternativas debido a la gravedad de los hechos investigados: se trata de una maniobra de presunta corrupción que provocó un perjuicio económico para el Estado.

Otro de los agravios estuvo relacionado con la exclusión de una testigo central para la teoría del caso del MPF. Vignaroli explicó que su declaración era relevante para reconstruir cómo se administraba la cooperativa y quiénes tenían poder de decisión. Afirmó que la jueza impidió que esa información llegue al juicio y que, en esas condiciones, la fiscalía no contaría con los elementos necesarios para acreditar la participación del único imputado que habilitó.

La impugnación contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado, representada por el querellante institucional Gustavo Kohon.

La decisión del Tribunal

Al fundamentar el voto mayoritario, la jueza Estefanía Sauli consideró que durante el control de acusación se produjo “un exceso en las facultades” previstas para esa instancia. Sostuvo que la magistrada valoró evidencia controvertida, modificó los grados de participación de las personas imputadas y tomó decisiones que requerían un debate propio del juicio, en el que deben garantizarse la inmediación y la contradicción entre las partes

El juez Federico Sommer adhirió a ese criterio y señaló, como había indicado Vignaroli, que la actividad de la jueza durante la audiencia excedió los límites que impone el Código Procesal Penal. Consideró que la jueza de garantías anticipó valoraciones sobre el mérito de la acusación que correspondían a un tribunal de juicio.

En disidencia, el juez Richard Trincheri votó por confirmar la resolución de Pelosso. Entre otros argumentos, sostuvo que la jueza no actuó de oficio, sino a partir de planteos de las defensas, y que las cuestiones vinculadas con la autoría, la participación y la suficiencia de la acusación podían ser analizadas durante la etapa intermedia.

Así, el tribunal declaró la nulidad de la resolución dictada por Pelosso el 5 de octubre y extendió esa decisión a las audiencias que la precedieron. Además, ordenó reenviar el legajo a la Oficina Judicial para que designe a otro juez o jueza de garantías y se realice nuevamente la audiencia de control de acusación.