Un nuevo hecho de violencia generó preocupación este sábado en Centenario, luego de que un hombre fuera agredido con un hierro en la zona de las calles Honduras y Nicaragua, sobre una de las veredas cercanas a la sucursal del supermercado Cooperativa Obrera. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 15:30, cuando efectivos de la Comisaría N°52 acudieron al lugar tras un aviso sobre una persona herida.

"Lagrimita" atacó de nuevo

Al arribar, los uniformados constataron que un hombre había sido golpeado en la cabeza presuntamente por el sujeto conocido en la ciudad por diversos antecedentes policiales como "Lagrimita", de 38 años. La víctima, un hombre que se encuentra en situación de calle, presentaba un corte en el cuero cabelludo y recibió asistencia médica en el lugar por parte de personal del Hospital Natalio Burd. Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia hacia ese centro de salud para una evaluación más completa.

Una vez en el hospital Natalio Burd, el hombre que había sido agredido por "Lagrimita" decidió no continuar con la atención médica. Acto seguido, se retiró por sus propios medios.

Este sábado, "Lagrimita" Chirino quedó detenido tras agredir a un hombre en situación de calle en Centenario - Foto: Archivo

Un nombre que vuelve a aparecer en los registros policiales

La aparición de "Lagrimita" en un nuevo expediente judicial se produce pocas semanas después de otro episodio que generó malestar entre comerciantes y vecinos de Centenario. A comienzos de mayo, el delincuente de apellido Chirino fue señalado por el robo de mercadería en un local comercial de la zona de Honduras casi Perú. Tras ser descubierto, varios vecinos intentaron perseguirlo mientras escapaba hacia el sector de barrancos y peatonales, pero logró evadir la detención.

Aquel hecho reavivó los reclamos por mayores patrullajes y respuestas ante situaciones reiteradas de inseguridad. Pero no fue el único: el hombre ha protagonizado distintos procedimientos policiales en los últimos años por presuntos robos y hurtos en la ciudad, convirtiéndose en una figura conocida tanto para las fuerzas de seguridad como para numerosos vecinos centenarienses.

La intervención de la Justicia

Mientras se desarrollaba la asistencia sanitaria, el presunto agresor fue demorado por la Policía de Neuquén y trasladado a la sede de la Comisaría N°52. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes. La fiscal Paula Verónica González analizará las circunstancias del hecho y determinará la situación procesal del acusado.