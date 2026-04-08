Bariloche se prepara para un cambio de fondo: el gobernador Alberto Weretilneck anunció la reconstrucción de la Ruta 80, el acceso al aeropuerto que durante años fue un reclamo constante, con una inversión superior a los $4.400 millones para mejorar la conectividad y ordenar uno de los ingresos más transitados de la ciudad.

Según se informó, la obra apunta directamente a resolver una deuda histórica. El propio mandatario fue claro al reconocer que el acceso al aeropuerto “no estaba a la altura de lo que Bariloche representa”, en referencia a una ciudad que es uno de los destinos turísticos más importantes del país y que recibe miles de visitantes cada temporada.

En ese sentido, la decisión de avanzar con la licitación marca un punto clave en la planificación provincial. La rehabilitación de la Ruta 80 no solo busca mejorar la circulación, sino también jerarquizar a Bariloche como puerta de entrada a Río Negro, en un contexto donde la conectividad se vuelve central para el desarrollo turístico y económico.

Además, el anuncio se realizó a través de redes sociales, donde Weretilneck remarcó que se trata de una obra estratégica. “Tomamos la decisión de cambiarlo”, sostuvo, al tiempo que confirmó que el proyecto ya fue licitado y que el proceso avanza hacia la apertura de ofertas prevista para el próximo 8 de mayo.

Por otra parte, el aspecto económico también juega un rol fuerte en el impacto de la obra. La inversión supera los $4.400 millones y contará con financiamiento de la CAF, lo que permitirá avanzar en una intervención que apunta a resolver problemas concretos y mejorar la infraestructura vial en un punto clave.

Mientras tanto, desde el Gobierno provincial destacan que este tipo de obras no solo mejora la experiencia de quienes llegan a Bariloche, sino que también genera movimiento económico y oportunidades de empleo, en una ciudad donde el turismo es el motor principal.

“Sabemos que falta. Este es el rumbo: hacer, cumplir y sostener lo que la provincia necesita. Río Negro construye con fondos propios”, dijo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.