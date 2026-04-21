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Muerte dudosa

Murió un hombre en Cipolletti y analizan si se intoxicó con monóxido de carbono: el indicio que podría cambiar el caso

Un hombre de 60 años fue hallado muerto en su casa de Cipolletti y, aunque se sospecha de monóxido de carbono, un fuerte olor en el ambiente pone en duda la principal hipótesis.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 21 de abril de 2026 a las 08:44
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La muerte de un hombre de unos 60 años en el barrio Arévalo de Cipolletti quedó envuelta en un manto de dudas: aunque todo apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono, un dato inquietante, el fuerte olor que sintieron los familiares al ingresar a la vivienda, contradice esa hipótesis y mantiene el caso bajo la carátula de “muerte dudosa”, a la espera de la autopsia.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre calle López y Planes, casi Gabriel Mistral. Allí, familiares de la víctima ingresaron y se toparon con la escena más temida: el hombre estaba sin vida dentro de la casa. De inmediato, el episodio activó la intervención policial y judicial, que decidió no cerrar ninguna línea de investigación en las primeras horas.

En un primer momento, la sospecha giró en torno a un posible escape o mala combustión de un calefactor, una situación que suele repetirse en épocas de frío y que muchas veces termina en tragedia silenciosa. Sin embargo, con el correr de las horas, apareció un elemento que encendió las alarmas: quienes encontraron el cuerpo aseguraron haber percibido un olor fuerte en el ambiente.

Y ahí es donde el caso empieza a hacer ruido. El monóxido de carbono es conocido como el “asesino invisible” justamente porque no tiene olor, ni color, ni sabor. Entonces, ese detalle no es menor: abre interrogantes sobre qué ocurrió realmente dentro de la vivienda.

Mientras tanto, los peritos trabajaron en el lugar para relevar el estado de los artefactos de calefacción y las condiciones generales del inmueble. Aunque se presume que podría haber existido un mal funcionamiento, nada será confirmado hasta que se completen los estudios técnicos y forenses.

En paralelo, el cuerpo fue trasladado durante la noche a la morgue judicial de General Roca, donde este martes se realiza la autopsia. Ese procedimiento será clave para determinar la causa exacta de la muerte: si hubo intoxicación por monóxido, por otro tipo de gas o si existió algún otro factor que desencadenó el desenlace.

Por ahora, la causa sigue abierta y bajo análisis. Porque en este tipo de casos, un detalle,como un simple olor fuera de lugar, puede cambiar por completo la historia. 

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