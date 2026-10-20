Mariano Rivera, el hombre de 31 años que había sido baleado en la cabeza tras una discusión en el barrio Vista Hermosa de Centenario, murió este martes en el hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde permanecía internado en estado crítico desde el ataque ocurrido el lunes 12.

El hombre había recibido un disparo en la cabeza cuando circulaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otro hombre por la zona de las calles Cuba y Santa Teresa de Jesús. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales médicos no pudieron realizar una intervención quirúrgica.

Por el hecho hay un hombre de 36 años detenido, identificado por sus iniciales como H.E.A.C., a quien la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, le había formulado cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Tras el fallecimiento de Rivera, la calificación legal deberá ser revisada en el marco de la investigación.

Cómo fue el ataque en el barrio Vista Hermosa

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 8, en la calle Santa Teresa, cerca de la intersección con Cuba, en Centenario.

Según la reconstrucción fiscal, el imputado había mantenido una discusión con Rivera. Cuando la víctima se retiraba del lugar en una camioneta Toyota Hilux, acompañada por un amigo, el hombre lo habría seguido a pie y efectuado al menos tres disparos contra el vehículo.

Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de Rivera. A raíz de la herida, perdió el conocimiento y el control de la camioneta, que terminó chocando contra el paredón de una vivienda.

Tras el episodio, efectivos policiales encontraron dentro de la Hilux drogas, dinero y teléfonos celulares. El hallazgo forma parte de las actuaciones, aunque no implica por sí mismo una vinculación de esos elementos con el ataque.

Un detenido y una investigación que deberá adecuarse

Inaudi había solicitado cuatro meses para completar la investigación y avanzar con las diligencias pendientes. Entre ellas, mencionó el análisis de otros registros de cámaras de seguridad y la apertura de uno de los teléfonos secuestrados.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y habilitó el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía.

Además, dispuso que el imputado permaneciera durante dos meses bajo detención domiciliaria, con monitoreo electrónico y una consigna policial permanente hasta que la tobillera electrónica estuviera instalada y en funcionamiento.

Qué puede cambiar tras la muerte de Rivera

El estado de la investigación: la muerte de Rivera modifica un aspecto central del expediente, ya que la imputación inicial contemplaba un homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Con el fallecimiento de la víctima, la Fiscalía deberá evaluar la nueva situación procesal y la eventual reformulación de los cargos.

La calificación definitiva dependerá de las decisiones que adopte el Ministerio Público Fiscal en función de las circunstancias acreditadas y del avance de las actuaciones. Hasta que se produzcan esas modificaciones, corresponde distinguir los cargos formulados inicialmente de la eventual nueva imputación.

La investigación también deberá continuar con las medidas pendientes para esclarecer las circunstancias del ataque y reunir los elementos necesarios para sostener la acusación.