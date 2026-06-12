San Martín de los Andes: dos personas fueron hospitalizadas por un violento choque sobre la Ruta Nacional 40

Un fuerte incidente vial se registró sobre la Ruta Nacional 40, en las afueras de San Martín de los Andes, y dejó como saldo dos personas hospitalizadas para controles médicos. Según informaron los Bomberos Voluntarios de esa localidad cordillerana, el hecho ocurrió alrededor de las 19:10 de este jueves en el tramo comprendido entre el Monumento Roca y el acceso a Playa Catritre, uno de los sectores más transitados por vecinos y turistas que circulan hacia la zona lacustre.

Tras recibir el alerta, una unidad de rescate fue despachada al lugar y constató una colisión semifrontal entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Volkswagen Polo.

Dos ocupantes fueron trasladados al hospital

Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó lateralizada sobre la banquina, mientras que el Volkswagen Polo quedó detenido sobre la cinta asfáltica. Los dos ocupantes del automóvil, ambos mayores de edad, eran asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) dentro de una ambulancia.

La trompa del auto que protagonizó el choque sobre la Ruta Nacional 40 terminó destruida - Foto: Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Posteriormente, fueron derivados al Hospital Ramón Carrillo para una evaluación médica más exhaustiva y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos

En tanto, las dos personas que viajaban en la Toyota Hilux lograron salir por sus propios medios y no presentaban lesiones de consideración. De todas maneras, fueron examinadas preventivamente por personal médico que trabajó en el lugar del siniestro.

Desde Bomberos destacaron que todos los involucrados utilizaban correctamente el cinturón de seguridad al momento del choque, una situación que podría haber contribuido a reducir las consecuencias del impacto. Además, señalaron que los sistemas de airbags se activaron en ambos vehículos.

La camioneta que protagonizó el choque en la Ruta Nacional 40 terminó lateralizada en la banquina - Foto: Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Operativo de emergencia y prevención sobre la Ruta 40

El incidente demandó un importante despliegue de organismos de emergencia. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, personal del SIEN y efectivos de la Policía de Tránsito.

Mientras se realizaban las tareas de asistencia y seguridad, la circulación vehicular permaneció controlada hasta la normalización completa del tránsito sobre la Ruta Nacional 40.

La investigación buscará establecer la mecánica del choque y las circunstancias que derivaron en la colisión, ocurrida en uno de los corredores viales más importantes de la región cordillerana neuquina.