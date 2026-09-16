Murió una joven de 20 años tras ser prendida fuego mientras dormía e imputaron por femicidio a su novio

Una joven de 20 años murió luego de sufrir graves quemaduras mientras se encontraba en su vivienda del barrio 12 de Octubre, en la ciudad de Santa Fe. Por el hecho, su pareja, un hombre de 34 años, fue imputado por femicidio y permanece detenido a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como Naiara Esperanza Coronel. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, entre las 2 y las 3, en una vivienda ubicada sobre calle Estrada al 1900, donde la joven convivía con el acusado.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre habría arrojado un líquido inflamable sobre Naiara mientras dormía y luego le habría prendido fuego. La joven sufrió quemaduras que afectaron entre el 85% y el 90% de su cuerpo.

Naiara fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde murió horas después como consecuencia de una falla multiorgánica. El propio acusado la acompañó hasta el centro de salud y posteriormente quedó detenido.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Giordano, quien sostuvo que las primeras diligencias permitieron avanzar sobre la hipótesis de un ataque femicida. Según explicó, la relación de pareja estaba atravesada por episodios de malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas.

Durante la audiencia de imputación, realizada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Luis Octavio Silva, la fiscal atribuyó al acusado el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

La representante del Ministerio Público anticipó además que solicitará la prisión preventiva del hombre mientras continúa la investigación. La Justicia deberá avanzar ahora con las distintas medidas destinadas a determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La causa continúa en etapa de investigación y la imputación constituye, hasta el momento, la acusación formulada por la Fiscalía contra el detenido.