Murió el joven que había sido baleado en la cabeza en Centenario

Walter Subensa Figueroa, el joven que había sido baleado en la cabeza durante la noche del jueves 27 en el barrio Vista Hermosa de Centenario, murió esta tarde en el hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Tenía 21 años.

Tras haber recibido el disparo en la cabeza, Subensa Figueroa había sido trasladado inicialmente al hospital Natalio Burd de Centenario. Dada la gravedad de su cuadro, las autoridades sanitarios los trasladaron al hospital de la capital provincial, donde, tras haber permanecido varias horas en terapia intensiva, finalmente falleció.

Subensa Figueroa había recibido un disparo en la cabeza cuando viajaba como pasajero en un automóvil de la aplicación DiDi. El vehículo era conducido por una mujer que iba con su pequeña hija.

Según pudieron reconstruir las autoridades, el disparo que impactó en la cabeza de Subensa Figueroa había ingresado por la parte trasera del Renault Sandero en el que viajaba. Tras el impacto, la conductora lo llevó de manera urgente al hospital Natalio Burd.

Allanamientos y avance de la investigación

Este viernes, mientras Subensa Figueroa aún se debatía entre la vida y la muerte, las autoridades ordenaron una serie de allanamientos y medidas. La decisión de la Fiscalía es determinar cuál fue el móvil del ataque al joven de 21 años.

Personal de la Comisaría 52° de Centenario halló una riñonera con una pistola Glock 9 mm en su interior. De acuerdo a lo información suministrada por el comisario Fabián Ramírez, del Departamento de Seguridad Personal, Subensa Figueroa tenía antecedentes delictivos.

La fiscal que interviene en el caso, Guadalupe Inaudi, dispuso de la realización de una autopsia. No se descartan nuevos avances en la investigación durante las próximas horas.