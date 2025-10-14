Entrar a Cipolletti desde Neuquén será más divertido: proyectan el Paseo del Mercado para transformar la calle Pacheco

La Municipalidad de Cipolletti avanza con el diseño del Paseo del Mercado, una obra que transformará el ingreso a la ciudad por calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia. El proyecto, impulsado por la Secretaría de Obras Públicas, busca recuperar un espacio excedente del tejido urbano y convertirlo en un paseo verde de calidad, con fuerte impronta paisajística y funcional. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración presupuestaria y planificación técnica.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó que se trata de una intervención estratégica para ordenar y embellecer el entorno urbano. “Tenemos ideas y proyectos nuevos todos los días. Se va a transformar en un paseo verde hermoso, con carritos gastronómicos, espacio verde y un estacionamiento. Estamos ordenando la ciudad y sobre todo poniéndola más verde”, expresó. La propuesta apunta a consolidar un nuevo nodo de encuentro ciudadano, circulación peatonal e integración paisajística.

El diseño contempla un trazado lineal que conecta dos cabeceras o plazas secas, con presencia predominante del álamo, especie emblemática del Valle. Estas cabeceras marcarán el inicio y cierre del recorrido, que estará estructurado por una pérgola central, áreas de estar, sectores parquizados y equipamiento urbano. El objetivo es incorporar el sector al circuito de espacios públicos de Cipolletti, promoviendo la continuidad del sistema de paseos peatonales sobre calle Pacheco.

Entre los elementos principales se destacan el paseo peatonal con estructura apergolada, la parquización integral del entorno, un sistema moderno de alumbrado público, mobiliario urbano y zonas de descanso. Además, se prevé la instalación de carritos gastronómicos y un área de estacionamiento que complementará la funcionalidad del espacio. El proyecto también pone en valor el borde ferroviario, integrándolo al paisaje urbano.

Asimismo, se destacó que el Paseo del Mercado representa una apuesta por la calidad del espacio público, la identidad regional y la mejora del acceso a la ciudad. La obra será ejecutada en etapas y se espera que su desarrollo contribuya a fortalecer el vínculo entre los vecinos y el entorno urbano.