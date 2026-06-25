Un accidente fatal ocurrido en el kilómetro 1029 de la Ruta Nacional 22 volvió a poner en evidencia la peligrosidad de esta vía. El hecho se registró alrededor de las 22 horas de este miércoles, cuando un motociclista murió en un siniestro que derivó en un choque múltiple.

El incidente involucró a una camioneta Ford Ecosport, un camión Iveco con semirremolque cisterna cargado con asfalto y una motocicleta Motomel de 150 cc. Según relató el conductor de la camioneta, un hombre de 54 años que viajaba acompañado por su esposa, sintió un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo y se detuvo en la banquina.

Momentos después, el chofer del camión, que circulaba desde Bahía Blanca hacia Roca intentó descender también hacia la banquina y se encontró con el motociclista, quien aparentemente ya se había caído previamente sobre el asfalto. El camionero manifestó que la moto no tenía luces encendidas, lo que imposibilitó advertir su presencia a tiempo.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Gastón Alfredo Valdevenito, quedó atrapado debajo del semirremolque y falleció en el acto. Los ocupantes de la camioneta y el camión resultaron ilesos.

En el caso intervino la fiscal de turno, Analía Álvarez, quien dispuso que el Gabinete de Criminalística y un perito accidentológico trabajaran en el lugar para determinar la mecánica exacta del hecho. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital de Choele Choel para la realización de las pericias de rigor.

La víctima fue identificada como Gastón Alfredo Valdevenito

La Ruta Nacional 22 acumula antecedentes de accidentes graves en distintos tramos del Alto Valle y Valle Medio. En los últimos meses se registraron múltiples siniestros con víctimas fatales, lo que refuerza la preocupación de vecinos y autoridades por la necesidad de obras de infraestructura y controles más estrictos.

La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades y las circunstancias que derivaron en el choque múltiple.