Una mujer de 67 años oriunda de Cipolletti falleció este viernes por la noche en un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 20 de La Pampa, conocida como la “Ruta del Desierto”.

El trágico hecho se registró a la altura del kilómetro 267, en cercanías de la localidad de La Reforma. La víctima viajaba como acompañante en una Toyota Corolla Cross junto a su pareja, un hombre también residente en Río Negro, quien conducía el vehículo y resultó gravemente herido.

Según la información, el automóvil impactó por alcance contra un camión que remolcaba un carretón con una picadora de piedra. El transporte se dirigía hacia la localidad neuquina de Añelo cuando ocurrió la colisión.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que el conductor fue asistido por personal de emergencia y trasladado de urgencia a un centro de salud debido a las graves lesiones sufridas.

Por el momento la investigación está a cargo de las autoridades judiciales y policiales de La Pampa, que trabajan para determinar las causas exactas del siniestro. De acuerdo con las primeras pericias, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el choque.