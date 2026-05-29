Efectivos de la División Tránsito de San Martín de los Andes incautó cinco caballos que estaban sueltos sobre la Ruta 40. Los animales deambulaban en el tramo comprendido entre el ingreso a Villa Meliquina y el lago Falkner.

Quedaron a resguardo mientras buscan a los dueños

Los caballos quedaron bajo custodia policial, e indicaron que no poseen marca ni señal identificatoria. Desde la fuerza solicitaron que quienes sean los propietarios se presenten en la dependencia ubicada en el ingreso a Chacra 32 para acreditar su pertenencia y retirarlos.

En la tropilla hay una yegua de pelaje alazán con una cría, otra de pelaje moro también con un potrillo, y una tercera de pelaje zaino. El operativo en el que fueron retirados los animales fue difundido por la Policía de Neuquén para alertar sobre la peligrosidad para quienes circulan por las distintas vías de la provincia.

Investigan si estos caballos fueron los que protagonizaron un incidente vial que ocurrió el último 20 de mayo. En la zona de Lago Hermoso, un vecino de Villa La Angostura atropelló a un animal que formaba parte de un grupo mayor. Consecuencia del impacto, el vehículo en el que circulaba quedó prácticamente destruido.

Desde la institución provincial insistieron en que la presencia de animales sobre la calzada representa un riesgo constante, sobre todo en sectores de montaña y curvas pronunciadas donde la visibilidad suele reducirse considerablemente.