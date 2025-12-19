Un fuerte y alarmante accidente vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta 20, a 90 kilómetros de Catriel, cuando un camión Mercedes-Benz de gran porte y un Renault Fluence protagonizaron un choque de enorme magnitud. Los vehículos se desplazaban por el corredor que une Neuquén con la provincia de Córdoba y el siniestro generó un inmediato despliegue de bomberos, personal de salud y policía vial, ante la gravedad del impacto y la presencia de personas atrapadas.

Según información extrafial oficial, los vehículos iban por carriles opuestos y se cree que el camionero intentó realizar una maniobra para ingresar a una zona de descanso ubicada a la vera de la ruta, en un sector cercano al kilómetro 349. En ese momento, y siempre de acuerdo a los primeros datos, el chofer no habría advertido la presencia del automóvil, lo que derivó en una colisión violenta que dejó a ambos rodados seriamente dañados.

Como consecuencia del impacto, al menos uno de los ocupantes del Renault Fluence quedó atrapado en el habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención urgente de los bomberos para poder liberarlo. A su vez, los equipos de salud brindaron asistencia inmediata a las víctimas, mientras efectivos de la policía vial trabajaron intensamente para ordenar el tránsito, que se vio afectado durante varias horas por el operativo y la magnitud del siniestro.

El choque ocurrió en un tramo clave de la Ruta 20 y obligó a cortar parcialmente el tránsito durante varias horas.

Finalmente, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades. En paralelo, se aguardaba un parte médico oficial para conocer el estado de los heridos, en un episodio que volvió a encender las alarmas por la peligrosidad de este tramo de la Ruta 20 y la seguidilla de accidentes que se registran en uno de los corredores más transitados de la región.