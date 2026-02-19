Un trabajador petrolero falleció este jueves cerca del mediodía en un yacimiento ubicado en las inmediaciones de Rincón de Los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén.

Según la información difundida por medios locales y confirmada a LM Neuquén por el sindicato de Sindicato de Petroleros Privados, el operario sufrió una descompensación mientras realizaba sus tareas habituales.

De acuerdo con las primeras versiones, el trabajador habría padecido un paro cardíaco en pleno turno laboral.

Intentaron reanimarlo sin éxito

Desde el Sindicato de Petroleros Privados indicaron que se activaron los protocolos internos de emergencia del yacimiento.

Compañeros y personal presente en el lugar intentaron reanimarlo, pero las maniobras no lograron revertir el cuadro.

Las fuentes gremiales señalaron que no se llegó a aplicar atención médica posterior, ya que el trabajador falleció pese a los intentos iniciales de asistencia.

Sin comunicado oficial

Hasta el momento, no se difundieron comunicados oficiales por parte de la empresa operadora del yacimiento ni de organismos intervinientes en la zona.

Tampoco trascendieron datos oficiales sobre la identidad del trabajador ni detalles adicionales sobre las circunstancias médicas del hecho.

Rincón de Los Sauces es una de las principales localidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Neuquén y forma parte del área productiva de Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país.