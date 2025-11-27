Este miércoles, un robo de gran envergadura fue reportado en el yacimiento RN-1029, ubicado cerca de Vista Alegre, donde desconocidos sustrajeron la punta de un martillo hidráulico de una retroexcavadora que pesa 800 kilos. El valor de la herramienta robada asciende a aproximadamente 18 mil dólares, según los operarios que atendieron el hecho. El robo ocurrió entre la noche del martes y la mañana del miércoles, en una franja horaria en la que no se registraron movimientos sospechosos, aunque el sector no cuenta con cámaras de seguridad.

El comisario Luis Villanueva, jefe de la Comisaría 49 de Vista Alegre, detalló en diálogo con Pancho Casado en La mañana es de la Primera por AM550, que los trabajadores del yacimiento notaron la desaparición del accesorio a su llegada al lugar, cuando encontraron la retroexcavadora estacionada pero sin la punta del martillo hidráulico, que había sido utilizada hasta las 16:30 del día anterior.

La maquinaria, que había sido asegurada con llave, fue movida unos 200 metros hasta el sector de la Ruta 51, donde fue abandonada. "Creemos que utilizaron otra máquina para trasladar el martillo hidráulico, y que había un vehículo esperando en el lugar para transportar el cargamento", explicó Villanueva.

Una vez en el lugar, el personal policial notó que la cabina de la maquinaria no presentaba signos de haber sido forzada, lo que llevó a la hipótesis de que se pudo haber utilizado una llave original de las máquinas Caterpillar para abrir la retroexcavadora. "Las llaves de las máquinas Caterpillar, según los operarios, pueden ser utilizadas en otros modelos similares", agregó el comisario.

Este hecho marca un precedente en la zona, ya que, a pesar de la presencia de patrullaje privado en el sector y un circuito de prevención implementado desde diciembre del año pasado, el robo fue perpetrado sin que se activaran alarmas o se registraran indicios claros durante las horas nocturnas.

