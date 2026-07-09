Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles, pasadas las 20.30, sobre la Ruta Provincial 5, a unos 15 kilómetros del acceso a El Trapial, en dirección a Rincón de los Sauces, en el norte de Neuquén.

Como consecuencia del choque, varias personas resultaron heridas y fueron asistidas por efectivos de la Policía, Bomberos y personal de salud que trabajan en el lugar. De manera preliminar, las autoridades informaron que no se registraron víctimas fatales.

El operativo continúa en desarrollo mientras los equipos de emergencia asisten a los involucrados, realizan las primeras pericias y ordenan el tránsito, que presenta importantes demoras para quienes circulan por ese corredor petrolero.

Amplio operativo de emergencia sobre la Ruta Provincial 5

Tras el alerta, hasta el lugar se movilizaron Bomberos, efectivos policiales y una ambulancia, que trabajan en la atención de los heridos y en garantizar la seguridad de la circulación.

Hasta el momento no trascendió la cantidad exacta de vehículos involucrados ni la gravedad de las lesiones de las personas asistidas. Esos datos serán confirmados oficialmente una vez que finalicen las tareas en el lugar.

Cómo afecta el accidente a quienes viajan hacia Rincón de los Sauces

El procedimiento provoca demoras en ambos sentidos de circulación, especialmente para quienes se dirigen hacia Rincón de los Sauces o transitan por la zona de El Trapial.

Las autoridades solicitaron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada y evitar maniobras de sobrepaso hasta que concluya el operativo.

Un corredor con intenso movimiento petrolero

La Ruta Provincial 5 es uno de los principales corredores del norte neuquino y conecta Añelo, El Trapial y Rincón de los Sauces, siendo utilizada diariamente por trabajadores petroleros, transporte de cargas y vehículos particulares.

Por ese motivo, cualquier incidente genera complicaciones en la circulación y puede afectar el ingreso y egreso de los yacimientos de la zona.

¿Qué se sabe hasta ahora?

La información oficial disponible indica que:

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 de este miércoles.

Fue sobre la Ruta Provincial 5 , cerca de El Trapial.

, cerca de El Trapial. Hay varias personas heridas.

No se reportaron fallecidos.

Trabajan Bomberos, Policía y personal sanitario.

El tránsito permanece con demoras mientras continúa el operativo.

Las causas del choque todavía son materia de investigación.