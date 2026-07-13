Un grave siniestro vial ocurrió este lunes alrededor de las 19 sobre la Ruta Nacional 40, en la rotonda ubicada al inicio de la Cuesta de los Andes, cuando una camioneta Chevrolet S10 presuntamente se quedó sin frenos mientras descendía por la pendiente, ingresó en contramano e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa Classic Weekend.

En el automóvil viajaban tres personas mayores de edad, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración. Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) las asistió en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al hospital para una evaluación médica.

Los dos ocupantes de la camioneta también recibieron atención de los equipos de emergencia, aunque permanecieron en el lugar del choque mientras avanzaban las tareas de asistencia y las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

Un ocupante quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

La violencia del impacto provocó que uno de los ocupantes del Chevrolet Corsa quedara atrapado dentro del habitáculo.

Para liberarlo fue necesaria la intervención de Bomberos, que trabajaron con un camión de rescate y herramientas especializadas hasta lograr extraer a la víctima para que pudiera ser asistida por el personal sanitario.

El operativo demandó varios minutos debido a los importantes daños que sufrió el vehículo.

Cómo ocurrió el choque sobre la Ruta 40

De acuerdo con la información preliminar, la Chevrolet S10 descendía por la Cuesta de los Andes cuando, por causas que todavía son materia de investigación, habría sufrido una falla en el sistema de frenos.

Esa situación provocó que el conductor ingresara en contramano a la rotonda, donde terminó impactando de frente contra el Chevrolet Corsa que circulaba correctamente.

Las circunstancias exactas del hecho serán establecidas mediante las pericias accidentológicas correspondientes.

Importante operativo de emergencia y demoras en el tránsito

En el lugar trabajaron:

Bomberos

Policía del Neuquén

Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN)

Mientras se asistía a los heridos y se retiraban los vehículos involucrados, el tránsito sobre la Ruta Nacional 40 presentó importantes demoras, especialmente en uno de los accesos más transitados hacia la zona cordillerana.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución hasta la normalización total de la circulación.

La Ruta 40 vuelve a ser escenario de un accidente grave

La Ruta Nacional 40 registra con frecuencia siniestros de consideración debido al intenso tránsito turístico y de carga, sumado a sectores de montaña donde las pendientes exigen un correcto mantenimiento mecánico de los vehículos.

En los últimos meses se registraron otros accidentes importantes en distintos tramos de este corredor, incluyendo choques frontales, vuelcos y despistes que obligaron a desplegar importantes operativos de rescate.

La Cuesta de los Andes, por su pronunciado descenso, es uno de los sectores donde una falla en el sistema de frenos puede aumentar considerablemente el riesgo de un siniestro vial.

Hay desvíos de tránsito por el operativo

Como consecuencia del siniestro, las autoridades implementaron desvíos preventivos en la nueva rotonda de la Bajada de los Andes, donde ocurrió el choque.

Los vehículos que circulan por la zona están siendo derivados por calle Perito Moreno o calle Los Cipreses, mientras continúan las tareas de rescate, asistencia y las pericias sobre los vehículos involucrados.

En el operativo trabajan efectivos de la Policía del Neuquén, Bomberos y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever demoras hasta que finalicen las tareas y se normalice completamente el tránsito.