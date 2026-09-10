Un hombre de 31 años protagonizó un violento episodio durante la madrugada del domingo en el boliche Ítalo, en la provincia de Mendoza. El conflicto comenzó cerca de las 5:40, cuando pidió otra bebida alcohólica y el personal le informó que ya había finalizado el horario de expendio. Como resultado del mismo, dos trabajadoras fueron atropelladas.

Una de las víctimas contó cómo fueron los minutos previos al ataque. Según relató Daiana Cornejo, el hombre que había sido retirado del local regresó con un bidón de nafta, amenazó con incendiar el lugar y, poco después, embistió con su automóvil el ingreso del boliche. Desde el establecimiento le negaron la venta debido a que ya no correspondía continuar expendiendo alcohol y, además, se encontraba visiblemente alcoholizado.

La situación derivó en una discusión. El hombre insultó al personal, provocó daños dentro del establecimiento y finalmente fue retirado por los trabajadores de seguridad.

Volvió con un bidón de nafta

De acuerdo con el relato de Cornejo, el episodio no terminó con su salida del boliche. Minutos después, el hombre regresó al lugar con un recipiente que contenía combustible.

La trabajadora contó que comenzó a rociar con nafta el ingreso y que parte del combustible alcanzó su ropa y sus piernas. En ese momento, además, habría amenazado con prender fuego el establecimiento.

Según su testimonio, el agresor buscó un encendedor o fósforos para concretar la amenaza, aunque finalmente no logró iniciar un incendio.

La secuencia continuó cuando el hombre regresó hasta su Renault Clio. Fue entonces cuando, según la reconstrucción aportada por la víctima, maniobró el vehículo hacia el ingreso del boliche y terminó embistiendo a las personas que se encontraban allí.

Dos trabajadoras resultaron heridas

Como consecuencia de la embestida, dos mujeres que trabajaban en la seguridad del establecimiento resultaron heridas.

Cornejo sufrió fracturas en el brazo derecho y una lesión en una vértebra. La mujer debía someterse a estudios de mayor complejidad para determinar el alcance de la lesión y establecer si necesitaba una intervención quirúrgica.

La otra trabajadora también sufrió lesiones como consecuencia del impacto.

La situación dejó además a Cornejo sin posibilidades de trabajar mientras continúa con su recuperación. Según contó a medios nacionales, vive con su hija y no cuenta con cobertura médica, por lo que familiares, amigos y vecinos comenzaron a colaborar para afrontar los gastos derivados de las lesiones.

El alcohol y la investigación judicial

Después del hecho, el conductor fue detenido y sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre. La cifra supera ampliamente el límite de 0,5 g/l vigente en Mendoza para conductores particulares.

El caso quedó bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades por las lesiones, los daños y las amenazas denunciadas.

Uno de los puntos centrales que deberá establecer la investigación es qué ocurrió exactamente durante la embestida y cuál fue la intención del conductor al avanzar con el vehículo hacia el ingreso del boliche.

La diferencia resulta relevante porque la primera reconstrucción del episodio había sido presentada como un choque protagonizado por un conductor alcoholizado. El posterior relato de una de las trabajadoras heridas incorporó un elemento diferente: que la embestida habría ocurrido después de las amenazas con combustible y como parte de una misma secuencia de violencia.

Por ahora, la Justicia deberá reunir las pruebas, testimonios y peritajes necesarios para determinar cómo ocurrió el ataque y qué responsabilidad penal le corresponde al acusado.