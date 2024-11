Piden homicidio culposo para el hombre que atropelló a Matías García

La fiscal del caso, Lucrecia Sola; y la asistente letrada, Guadalupe Inaudi; requirieron hoy que un hombre sea declarado responsable por atropellar y matar a Matías García, en la madrugada del 8 de octubre de 2023. La víctima caminaba por la banquina Sur de la ex Ruta 22 junto a dos amigos y fue embestida por un vehículo que circulaba al menos a 129 km/h.

Durante el alegato de clausura, Sola indicó que la materialidad del hecho no fue discutida. Que como consecuencia de lo que pasó, dos personas sufrieron lesiones y otra murió. En ese sentido manifestó que lo que está en discusión es la autoría.

Entre las evidencias detalladas, Sola destacó el testimonio de la mujer, en cuya vivienda el imputado intentó dejar el vehículo, y a quién ella señaló como el conductor. “La teoría de la fiscalía está respaldada por otras declaraciones, en las que se afirmó que el acusado no le prestaba el vehículo a nadie”, puntualizó.

Desde esa perspectiva, la fiscal solicitó a los jueces que el análisis lo hagan en base a las evidencias. “La defensa trajo registros fílmicos que nade de lo que se vio ahí aporta en relación a quien conducía. Se ven fragmentos, no se observa quien se baja del vehículo, ni quien está al lado como acompañante”, sostuvo.

Para finalizar, Sola aseguró que todas las pruebas producidas respaldan la teoría de las partes acusadoras. Y requirió al tribunal que, para emitir un veredicto, evalúen no solo el contenido de las declaraciones, sino también en el contexto en que se realizaron. “Que la duda razonable sea seria, no forzada. Desde la fiscalía sostenemos que no hay duda razonable”, puntualizó.

En el mismo sentido lo hizo el abogado querellante, quien intervino en representación de la familia de la víctima. Sostuvo que todo el material genético hallado en el lado del conductor lo signan al acusado. “Está debidamente acreditada las circunstancias de modo, tiempo y lugar. El acusado fue quien mató a Matías”, indicó.

El Ministerio Público Fiscal, a través de sus representantes, requirió que L.G sea declarado penalmente responsable por el delito de homicidio culposo, y lesiones leves-dos hechos- agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima; con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre; y por conducir en exceso de velocidad, más de 30 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho, en carácter de autor (artículos 84 bis, 94 bis, 54 y 45 del Código Penal).

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Cristian Piana, Marco Lupica Cristo y Raúl Aufranc, dará a conocer el veredicto dentro de las 48 horas.

El hecho

La teoría del caso que busca acreditar la fiscalía es el hecho que ocurrió en octubre de 2023 en la intersección de ex Ruta Nacional 22 e inmediaciones al acceso a Piscicultura de la ciudad de Plottier. Cuando L.G, en compañía de A.F.C, regresaban de un boliche y se dirigían en un auto fiat palio, en dirección a Neuquén.

El acusado era quien conducía el vehículo y lo hacía al menos a 129 km/h, en un sector donde la velocidad máxima es de 60 km/h. En un determinado momento, L.G invadió la banquina por la que circulaban la víctima, a quien embistió y murió de forma inmediata, y otros dos amigos a quienes rozó.

“Inmediatamente luego de producido el impacto, el imputado se dio a la fuga por la misma arteria por la que venía circulando, sin haber frenado en ningún momento, ni haber prestado ningún tipo de auxilio a la víctima”.

Horas más tarde se pudo extraer las muestras para realizar el análisis de alcoholemia, que arrojaron la presencia de un mínimo de 1,31 gr/L de alcohol en sangre.