Nancy Godoy: qué reveló la autopsia de la docente asesinada en un paraje rural de Esquina

La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en la provincia de Corrientes, reveló que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples lesiones punzocortantes, seccionamientos y la amputación de una mano. Por el crimen hay cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas por femicidio.

El informe del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes también identificó heridas compatibles con maniobras de defensa en uno de los antebrazos. Además, estableció que algunas lesiones se produjeron cuando la víctima todavía estaba con vida.

Los resultados fueron comunicados a los familiares por el decano del organismo, José Luis Gálvez, y los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

Las lesiones que encontró la autopsia de Nancy Godoy

Según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, la necropsia determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones punzocortantes en la cara, el cuello, el abdomen y las extremidades.

Los especialistas también describieron seccionamientos en las partes blandas de las regiones abdominal, pélvica y de los glúteos. A esto se sumó la amputación de la mano izquierda, cuyo estado posterior también estuvo afectado por la acción de animales de la zona.

Otro de los puntos relevantes del estudio fue la identificación de lesiones en el antebrazo compatibles con maniobras de lucha o defensa.

La multiplicidad y la morfología de las heridas llevaron a los especialistas a inferir que habrían intervenido varias armas. Se trata de una conclusión médico-forense que deberá analizarse junto con el resto de las pruebas reunidas en la investigación.

La investigación apunta a la intervención de varias armas

Uno de los aspectos que llamó la atención de los peritos fue la distribución y las características de las heridas. De acuerdo con el informe, su multiplicidad y morfología permiten inferir que se habrían utilizado varias armas.

El documento también describe lesiones de defensa, un indicio relevante para reconstruir las circunstancias de la agresión. Sin embargo, estos hallazgos no permiten por sí solos establecer quiénes participaron directamente ni cuál fue el rol de cada uno de los detenidos.

Qué se sabe sobre una posible agresión sexual

La autopsia tampoco pudo establecer si Nancy Godoy sufrió un abuso sexual. Según explicó Gálvez, los seccionamientos del cuerpo y el avanzado estado de descomposición constituyen obstáculos para llegar a una conclusión mediante los procedimientos habituales.

De todas maneras, los investigadores no dieron por cerrada esa línea de análisis. El IMF trabaja en la búsqueda de marcadores biológicos y material genético que puedan aportar información sobre una eventual agresión sexual y vincular a posibles responsables.

La aclaración es importante: hasta el momento, no existe una confirmación forense de abuso sexual ni tampoco elementos suficientes para descartarlo.

Los estudios que todavía debe completar la Justicia

El abordaje del caso involucra a distintos organismos científicos y judiciales. El IMF solicitó la colaboración de su par de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían ayudar a precisar el intervalo post mortem, es decir, el tiempo transcurrido desde la muerte.

Estos análisis estudian los insectos y otros organismos asociados a un cuerpo. Su presencia, desarrollo y características pueden aportar información para estimar cuánto tiempo pasó desde el fallecimiento, aunque sus resultados deben interpretarse junto con otros datos de la investigación.

También participa el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que colabora con los estudios genéticos pendientes.

La combinación de estos procedimientos busca completar la información que la autopsia, por las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no pudo establecer.

Cinco detenidos y tres acusados por femicidio

La causa tiene cinco personas detenidas, con distintas imputaciones. Según la información publicada por Mejor Informado, Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

Los dos primeros cuentan con prisión preventiva, mientras que la situación procesal de los restantes debe analizarse de acuerdo con las medidas dispuestas en el expediente.

El avance de las pericias forenses será determinante para contrastar las hipótesis de la Fiscalía con las evidencias materiales y precisar las responsabilidades individuales. Las imputaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad: los acusados conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El hallazgo del cuerpo y las últimas horas de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy tenía 52 años y trabajaba como docente rural y directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, un paraje en el departamento de Esquina.

Había desaparecido el 7 de octubre, después de viajar hasta el establecimiento educativo ubicado en la estancia El Curupí. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 de octubre, en un sector de bañados y vegetación densa, aproximadamente a 2,5 kilómetros de la escuela.

Junto a los restos apareció un bolso con pertenencias personales y el teléfono celular de la docente, elementos que también quedaron incorporados a la investigación.

El hallazgo puso fin a más de dos semanas de búsqueda y abrió una nueva etapa en la causa: determinar cómo ocurrió el crimen, qué participación tuvo cada uno de los detenidos y si existieron otras circunstancias que todavía no pudieron reconstruirse.

La advertencia del Instituto Médico Forense a la familia

Durante la comunicación con los familiares, Gálvez hizo una aclaración sobre la circulación de versiones vinculadas con el caso. Según las fuentes judiciales, el funcionario explicó que cualquier información que no coincida con los hallazgos comunicados por el IMF no debe ser considerada como parte de las conclusiones oficiales.

Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia", les expresó a los familiares, que participaron de la videoconferencia acompañados por sus abogados.

La intervención buscó transmitir los resultados disponibles y evitar que trascendidos o interpretaciones sin respaldo científico se confundan con las conclusiones de los especialistas.