Una nena de séptimo grado fue víctima de una agresión por parte de un grupo de adolescentes este lunes 28 de septiembre, en inmediaciones del Centro de Educación Física 7 (CEF), en Villa La Angostura. La situación fue advertida por vecinos que circulaban por la zona, quienes intervinieron para separar a las jóvenes y evitar que la estudiante fuera golpeada.

El episodio ocurrió en la esquina de Las Frambuesas y Millaqueo, en el sector del CEF lindero a Conevial. Según relató uno de los adultos que intervino a Diario Andino, un grupo de chicas había rodeado a la adolescente, que se encontraba sola.

El hombre, comerciante de la zona, había salido de su local luego del cierre cuando observó el tumulto. Al acercarse, advirtió que se trataba de una pelea entre varias adolescentes y decidió intervenir junto con otros adultos que se encontraban en el lugar. “Me quedé realmente impactado”, contó al describir la escena.

Según su relato, la estudiante de séptimo grado estaba siendo abordada por un grupo de jóvenes de mayor edad. “Era una pelea de chicas. Un grupo del secundario atacó a una nena de 7º grado que iba sola”, señaló.

Los adultos evitaron que la agresión avanzara

Los vecinos lograron acercarse cuando la situación recién comenzaba y pudieron separar a las adolescentes. “Llegamos justo apenas empezó”, explicó el comerciante, quien destacó que la intervención permitió evitar que la estudiante fuera golpeada.

Una vez controlada la situación, el hombre y su esposa se ofrecieron a acompañar a la adolescente hasta su domicilio. “Estaba súper asustada, pobre piba”, relató el vecino, al describir cómo encontraron a la estudiante después del episodio.

El episodio generó preocupación entre quienes presenciaron la situación y volvió a poner el foco en los hechos de violencia y hostigamiento que pueden producirse entre adolescentes. Por el momento, no trascendió cuál habría sido el motivo que originó la agresión, ni se conocieron detalles sobre la existencia de algún conflicto previo entre las jóvenes involucradas.

El vecino que intervino expresó su preocupación por el nivel de violencia observado y por el impacto que este tipo de situaciones tiene en los jóvenes. “Es tremendo el grado de violencia de esta sociedad y cómo los pibitos atraviesan y destilan de esa manera lo que reciben. Muy triste”, reflexionó.