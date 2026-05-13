Una nena de 4 años murió este miércoles en la ciudad cordobesa de Cosquín después de haber sido atacada por un perro frente al cementerio local. Según las primeras informaciones, el animal se abalanzó sobre la menor y le provocó graves heridas en el cuello, situación que generó un importante despliegue de personal de emergencia en la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, integrantes de la Guardia Local, bomberos y personal médico, quienes asistieron a la víctima y coordinaron su traslado de urgencia a un centro de salud.

Pese a los intentos de los médicos por estabilizarla, la menor falleció poco después a raíz de las lesiones sufridas durante el ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir cómo ocurrió el hecho. Entre las actuaciones ordenadas se encuentra la realización de la autopsia y la recopilación de testimonios para determinar las circunstancias del ataque.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la raza del perro ni si el animal tenía propietario identificado.