Un agente sanitario que se dirigía a trabajar resultó herido este martes tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías del puente sobre el río Neuquén, en la zona de Chos Malal.

De acuerdo a la información brindada por FM Patagonia y confirmada por el comisario inspector Mariano Jara, el hecho ocurrió cuando una serie de frenadas repentinas desencadenaron el choque.

Según se informó, un vehículo redujo bruscamente la velocidad luego de que otro rodado que circulaba adelante frenara para evitar atropellar a un perro que cruzó de manera imprevista la cinta asfáltica.

Detrás circulaba el motociclista, quien no logró detenerse a tiempo e impactó contra la parte trasera de uno de los vehículos involucrados.

Producto del fuerte golpe, el hombre cayó sobre el asfalto y sufrió escoriaciones y traumatismos leves.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y trasladó al motociclista al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde recibió asistencia médica y permanecía fuera de peligro.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabajó en el lugar para determinar la mecánica exacta del siniestro.