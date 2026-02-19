Este miércoles por la noche le formularon cargos al conductor del automóvil involucrado en el siniestro vial que provocó la muerte de un niño de un año y siete meses en el paraje Colipilli Abajo. La acusación es por homicidio culposo agravado en concurso real con lesiones graves agravadas, en el marco de una causa que conmociona al norte neuquino.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 23:30 en el paraje Colipilli Abajo, cuando un auto Volkswagen Voyage impactó de manera frontal contra una motocicleta en la que viajaban una mujer y su pequeño hijo. Como consecuencia del choque, el niño falleció en el lugar, mientras que la conductora de la moto sufrió heridas de extrema gravedad.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde permanece internada. Este miércoles fue intervenida quirúrgicamente a raíz de múltiples fracturas y un politraumatismo,.Actualmente continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado y la jueza resolvió que cumpla la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario con consigna policial permanente por diez días. La cautelar será reevaluada una vez que se conozcan los resultados de las pericias mecánicas y accidentológicas sobre los vehículos involucrados, claves para determinar las responsabilidades del hecho.