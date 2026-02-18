Una tragedia sacudió el paraje Colipilli Abajo, en el norte de Neuquén, luego de un trágico accidente vial ocurrido el martes por la noche, cerca de las 23:30. En el siniestro, una mujer que viajaba en motocicleta junto a su hijo de tan solo un año y siete meses fue embestida por un automóvil Volkswagen Voyage.

El niño perdió la vida en el lugar, mientras que la conductora de la motocicleta sufrió graves heridas, incluyendo fracturas expuestas. Fue rápidamente trasladada al hospital de Zapala, donde permanece internada, en espera de una intervención quirúrgica urgente. Su estado es crítico.

Según informó Radio Chos Malal 102.1, las causas del accidente aún están siendo investigadas, pero se sabe que el automóvil y la motocicleta colisionaron de forma frontal, originando una tragedia que conmueve profundamente a la región.