Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Profundo dolor

Conmoción en un paraje del norte neuquino: un nene murió en un choque frontal y su madre está grave

El pequeño de un año y siete meses que viajaba con su madre en una moto perdió la vida en el lugar, mientras que la mujer sufrió graves lesiones y permanece internada en el hospital. 
 

Por Redacción

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 09:26
Una tragedia sacudió el paraje Colipilli Abajo, en el norte de Neuquén, luego de un trágico accidente vial ocurrido el martes por la noche, cerca de las 23:30. En el siniestro, una mujer que viajaba en motocicleta junto a su hijo de tan solo un año y siete meses fue embestida por un automóvil Volkswagen Voyage.

El niño perdió la vida en el lugar, mientras que la conductora de la motocicleta sufrió graves heridas, incluyendo fracturas expuestas. Fue rápidamente trasladada al hospital de Zapala, donde permanece internada, en espera de una intervención quirúrgica urgente. Su estado es crítico.

Según informó Radio Chos Malal 102.1, las causas del accidente aún están siendo investigadas, pero se sabe que el automóvil y la motocicleta colisionaron de forma frontal, originando una tragedia que conmueve profundamente a la región.

 

