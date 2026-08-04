Confirmaron la causa de muerte del nene que encontraron en la planta del EPAS y se conoció cómo ingresó al lugar

A horas de conocer el trágico desenlace de la búsqueda del nene de 6 años que se había escapado de su casa en el barrio Confluencia, este martes se conoció el resultado de la autopsia.

Según fuentes judiciales, el pequeño Tahiel falleció a causa de asfixia por sumersión, es decir ahogamiento. El menor había ingresado a la planta Tronador de líquidos cloacales del EPAS el lunes alrededor de las 19.

Finalmente fue encontrado la noche del lunes, pasadas las 22, en una de las piletas de oxidación, sin signos vitales.

Tras conocer la causa de muerte, resta analizar las cámaras, los testimonios y las pericias para seguir la investigación.

Qué confirma el video

Con el pasar de las horas se difundió el video que reconstruye el camino que hizo el niño, a través de las cámaras de seguridad que fueron fundamentales para descartar agresiones o criminalidad.

Con el video se comprueba que el niño corrió hasta el predio del EPAS e ingresó por un portón abierto por calle Tronador a las 19.14. En el lugar había una persona de seguridad, como indicó la policía, que al ver al menor intenta decirle que no pase, aunque este no hace caso.

En las imágenes se ve que por un momento el guardia desaparece de la escena y cuando vuelve se encuentra con la madre del nene, que había ido hasta el lugar a buscarlo, a las 19.15.

Cuando la madre se encuentra con el guardia, este le señala que su hijo se había ido hacia adentro. En ese momento la mujer sigue al hombre, quien presuntamente la guía hasta donde huyó el pequeño.

El video es evidencia clave ya que confirma que el portón estaba abierto y que el niño ingresó por sus propios medios. También, por lo que se ve, se descarta que se le haya impedido el ingreso a la mujer.

El relato de la policía

A pesar de que la hora en el video marca que el nene ingresó a las 19.14 al predio, fue a las 20.50 cuando la policía recibió llamados alertando que un menor había ingresado al predio del EPAS.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo del que participaron efectivos policiales, bomberos, integrantes de la División Búsqueda de Personas y buzos especializados.

El rastrillaje se concentró en distintos sectores del predio y, cerca de las 22.15, mientras los bomberos inspeccionaban uno de los piletones, encontraron un cuerpo con características compatibles con las del niño buscado.