La policía neuquina recuperó este martes una guitarra y un bajo que habían sido robados en la localidad rionegrina de Fernández Oro, luego de que la víctima advirtiera que los delincuentes los estaban vendiendo. Como resultado del operativo, detuvieron a un hombre de 36 años, quien fue imputado por encubrimiento y quedará en libertad ambulatoria tras los trámites judiciales.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén. La denuncia original indicaba que el pasado 25 de febrero delincuentes habían ingresado a la vivienda del damnificado en calle Los Álamos y se habían llevado, además de los instrumentos musicales, un televisor de 50 pulgadas y otros elementos electrónicos.

Con la información aportada por la víctima sobre la posible ubicación de los objetos robados, los efectivos realizaron tareas de investigación y se dirigieron a un domicilio en calle Antártida Argentina. Allí demoraron al hombre de 36 años y lograron secuestrar la guitarra eléctrica y el bajo denunciados.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Agustina Wouterlood, el detenido fue notificado de su imputación y recuperará la libertad una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes. La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas y recuperar los demás objetos sustraídos.