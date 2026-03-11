¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Instrumentos recuperados

Le robaron una guitarra y un bajo en Fernández Oro, descubrió que los vendían en Neuquén y los recuperó la policía

El operativo se realizó tras la denuncia de la víctima, que aportó información sobre el paradero de los instrumentos musicales. También le habían robado un televisor.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 08:51
La policía neuquina recuperó este martes una guitarra y un bajo que habían sido robados en la localidad rionegrina de Fernández Oro, luego de que la víctima advirtiera que los delincuentes los estaban vendiendo. Como resultado del operativo, detuvieron a un hombre de 36 años, quien fue imputado por encubrimiento y quedará en libertad ambulatoria tras los trámites judiciales.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén. La denuncia original indicaba que el pasado 25 de febrero delincuentes habían ingresado a la vivienda del damnificado en calle Los Álamos y se habían llevado, además de los instrumentos musicales, un televisor de 50 pulgadas y otros elementos electrónicos.

Con la información aportada por la víctima sobre la posible ubicación de los objetos robados, los efectivos realizaron tareas de investigación y se dirigieron a un domicilio en calle Antártida Argentina. Allí demoraron al hombre de 36 años y lograron secuestrar la guitarra eléctrica y el bajo denunciados.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Agustina Wouterlood, el detenido fue notificado de su imputación y recuperará la libertad una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes. La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas y recuperar los demás objetos sustraídos.

