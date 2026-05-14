Una vivienda prefabricada del barrio San Agustín de Allen fue consumida por completo por un feroz incendio que, según reconocieron las propias víctimas, habría comenzado mientras unos niños jugaban con un encendedor dentro de la casa.

Las llamas avanzaron con una velocidad devastadora y en pocos minutos destruyeron todo el inmueble ubicado sobre calle Almirante Brown al 761. A pesar de la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas.

El dramático episodio ocurrió durante la noche y generó escenas de desesperación entre vecinos y familiares, que observaban impotentes cómo el fuego arrasaba con cada rincón de la vivienda. La construcción, al ser prefabricada, facilitó la rápida propagación de las llamas y prácticamente no dejó posibilidades de rescatar pertenencias.

Además, el incendio provocó momentos de enorme tensión en el barrio San Agustín, ubicado detrás del barrio Patricio. Las columnas de humo podían verse desde distintos sectores de Allen mientras los vecinos salían alarmados de sus casas ante el temor de que el fuego alcanzara otras viviendas cercanas.

En medio del caos, trabajaron tres dotaciones de bomberos junto a una unidad de logística, personal de Defensa Civil y efectivos policiales. El operativo fue intenso y demandó un enorme esfuerzo para contener el avance de las llamas. De hecho, los bomberos lograron evitar que el incendio se extendiera hacia propiedades linderas, algo que podría haber generado una tragedia aún mayor.

Sin embargo, cuando finalmente pudieron controlar el fuego, la escena era devastadora. La vivienda quedó completamente destruida. Chapas retorcidas, madera calcinada y escombros negros marcaron el dramático final de la casa donde vivía la familia.

Por otra parte, una de las revelaciones que más impactó a quienes trabajaron en el lugar fue el relato de las propias víctimas, quienes admitieron que el incendio habría comenzado cuando unos niños manipulaban un encendedor. Esa situación, sumada a los materiales altamente inflamables de la construcción, habría sido determinante para que el fuego avanzara sin control en cuestión de minutos.

Ahora, mientras las pericias intentan establecer oficialmente cómo se inició el incendio, la familia enfrenta un escenario desolador: perdió absolutamente todo. Aunque el alivio más importante es que no hubo heridos.