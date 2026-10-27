Un camión que había salido de Bariloche rumbo a la provincia de Buenos Aires, cargado con piedras sanitarias para gatos, volcó este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 154, en cercanías de La Adela, La Pampa. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 80, obligó a restringir parcialmente la circulación y dejó al conductor fuera de peligro, aunque con algunos raspones.

El viaje había comenzado en Bariloche y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. Pero el recorrido quedó interrumpido en territorio pampeano, cuando el vehículo de carga terminó volcado sobre la ruta y generó un operativo de emergencia para asistir al conductor y ordenar el tránsito en el sector.

De acuerdo con la información difundida, el camión perdió el control cuando transitaba por una curva. Las circunstancias exactas que desencadenaron el vuelco todavía debían establecerse, por lo que no se habían confirmado fallas mecánicas, exceso de velocidad ni otros factores como posibles causas del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal sanitario. Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad, la circulación quedó parcialmente restringida, lo que obligó a los automovilistas que transitaban por la zona a reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal desplegado.

En cuanto al conductor, está fuera de peligro y presentaba algunos raspones. Aunque no se informaron lesiones de gravedad, la situación requirió asistencia en el lugar y una evaluación de su estado.