Un hombre de 49 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Neuquén, luego de que se confirmara que tenía un pedido de captura vigente por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 04 por personal de la Comisaría 21°, que llevaba adelante patrullajes preventivos en el barrio Gregorio Álvarez.

Identificación en la vía pública

La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Abraham y Collón Cura, donde los efectivos identificaron a un hombre que se encontraba en la vía pública.

Tras verificar sus datos en el Centro de Análisis, se estableció que el individuo registraba un pedido de captura y paradero activo en el marco de una causa judicial en trámite.

Intervención de la Fiscalía

Según informaron fuentes policiales, el pedido de captura está vinculado a una investigación por homicidio agravado con arma de fuego, bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado.

Luego de las comunicaciones correspondientes con la fiscalía interviniente, se dispuso su detención formal. El sujeto permanece alojado en sede policial y se encuentra a la espera de la formulación de cargos.

Procedimiento y marco legal

El accionar se enmarca en tareas de prevención del delito que realiza la Policía del Neuquén mediante patrullajes e identificación de personas en la vía pública.

La verificación en bases de datos judiciales permitió detectar el pedido de captura vigente, lo que derivó en la inmediata intervención de la Justicia.