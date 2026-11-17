Un hombre de 26 años fue demorado durante la madrugada de este martes 17 de noviembre en Neuquén capital, luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaran a dos personas que corrían con elementos aparentemente sustraídos. La Policía secuestró tres bolsas de cemento marca Loma Negra.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3:30, cuando un operador del Departamento Centro de Monitoreo Urbano (DCMU) observó movimientos sospechosos a través de un domo de videovigilancia ubicado en la esquina de Boer y Tronador.

A partir de la alerta, efectivos de la Comisaría 19° acudieron al sector y localizaron a un hombre que coincidía con las características aportadas por el personal de monitoreo. Estaba en una plaza de calle Boer, acompañado por una mujer.

Durante la intervención, los policías dispusieron el secuestro preventivo de tres bolsas de cemento de la marca Loma Negra y demoraron al hombre por su presunta vinculación con una tentativa de hurto. La mujer no fue demorada porque, según la información policial, no se estableció su participación en el hecho.

Cómo detectaron el presunto hurto mediante las cámaras

La intervención se inició con la observación de las imágenes del sistema de videovigilancia. Desde el domo instalado en Boer y Tronador, el operador advirtió que dos hombres corrían mientras trasladaban objetos que parecían haber sido sustraídos.

La comunicación con los móviles policiales permitió desplegar un procedimiento en las inmediaciones y localizar a uno de los sospechosos antes de que abandonara el sector.

El hombre, de 26 años, fue trasladado junto con los elementos secuestrados a la sede de la Comisaría 19°, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

El monitoreo urbano volvió a ser clave en un procedimiento policial

El episodio se suma a otros procedimientos registrados en Neuquén en los que las cámaras de seguridad permitieron advertir posibles delitos contra la propiedad y orientar la intervención de los efectivos.

La secuencia de este martes muestra cómo funciona esa articulación: un operador detecta una situación sospechosa, transmite las características de las personas y su ubicación, y los móviles policiales intervienen en el sector.

Sin embargo, la detección de movimientos sospechosos no determina por sí misma la responsabilidad penal de una persona. En este caso, el hombre fue demorado por una presunta tentativa de hurto y corresponde a las actuaciones judiciales establecer las circunstancias del hecho.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 19°, donde fueron trasladados el demorado y los elementos secuestrados. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la procedencia del cemento, la identificación de un posible damnificado ni las medidas judiciales posteriores.