Personal de la División Motorizada D.C.G. demoró este lunes, pasadas las 11, a un hombre que tenía un pedido de captura vigente en la ciudad de Neuquén capital.

El hecho ocurrió durante recorridas preventivas que se realizaban en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de controlar la circulación y verificar antecedentes.

El procedimiento se llevó a cabo sobre calle Mazzoni, donde los efectivos identificaron a un hombre en la vía pública. Al consultar sus datos, se confirmó que era buscado por la Justicia.

Ante esta situación, fue demorado en el lugar y trasladado para quedar a disposición de las autoridades judiciales, que continuaron con las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Justicia

Luego de la demora, la causa quedó en manos de la Justicia, que deberá definir los pasos a seguir en el marco del proceso judicial abierto.