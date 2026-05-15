La Justicia de Neuquén condenó este viernes a Romina Elvira Maza por integrar una asociación ilícita que realizaba estafas a comercios mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito. La sentencia fue homologada durante una audiencia judicial en la que la acusada reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada con la fiscalía a través de un juicio abreviado.

La investigación estuvo encabezada por el fiscal Juan Narvaez junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, quienes detallaron que la organización criminal venía siendo investigada desde 2022 por la unidad fiscal de Delitos Económicos.

Maza fue declarada penalmente responsable por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito. Según se informó en la audiencia, participó en cinco maniobras delictivas cometidas entre 2022 y 2025. La condena impuesta fue de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

De acuerdo con la acusación, la mujer no solo integró la banda investigada originalmente, sino que además continuó realizando maniobras similares de manera individual mientras avanzaba la causa judicial.

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía se incorporaron denuncias de comerciantes y titulares de tarjetas afectadas, registros de cámaras de seguridad, informes bancarios y contables, reconocimientos fotográficos y allanamientos en los que se secuestraron distintos elementos vinculados a las estafas.

Cómo operaba la banda que estafaba comercios en Neuquén

La organización delictiva había comenzado a operar entre enero de 2021 y julio de 2022. Según la investigación judicial, utilizaban técnicas de ingeniería social para obtener datos de tarjetas de crédito y luego concretaban compras online en comercios neuquinos a través de links o botones de pago.

Las operaciones finalmente eran desconocidas por los verdaderos titulares de las tarjetas, generando pérdidas económicas para los comerciantes.

La causa ya había tenido condenas en junio de 2024, cuando otros siete integrantes aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos con la fiscalía.

Entre ellos figuraban Orlando Javier Antolini, señalado como el jefe de la asociación ilícita, y Luca Ezequiel Verón, quienes recibieron penas de 6 y 4 años de prisión efectiva, respectivamente.

También fueron condenados Alex Daniel Pacheco, Gabriela Maza, Carla Antolini, Tamara Ailén Figueroa y Daniel Fuentes Serrano, todos con penas de prisión condicional.

Un imputado fue sobreseído

En paralelo, la Justicia resolvió el sobreseimiento de P.B.M., quien estaba acusado por asociación ilícita y cuatro hechos de estafa. Según se informó, no pudo acreditarse su participación en las maniobras investigadas.