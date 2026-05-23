Una investigación desarrollada por personal de la Policía de Río Negro en Cipolletti derivó en la demora de dos hombres sospechados de participar en robos cometidos mediante inhibidores de alarmas, una modalidad delictiva que se repite en distintas ciudades del Alto Valle.

El procedimiento se concretó durante la tarde del viernes, cuando efectivos de la Comisaría 4° detectaron un Volkswagen Gol Trend gris circulando por el centro de Cipolletti. El vehículo ya había sido identificado en registros fílmicos incorporados a causas anteriores relacionadas con hurtos cometidos con dispositivos electrónicos para bloquear cierres centralizados.

A partir de esa información, los uniformados iniciaron un seguimiento del automóvil mientras recorría la ciudad. Durante las tareas de vigilancia, uno de los ocupantes descendió y continuó caminando por la zona, mientras el conductor siguió circulando hasta estacionar a pocos metros.

El Volkswagen Gol Trend secuestrado ya había sido vinculado a otras causas por robos.

Hallaron un inhibidor y tarjetas de crédito

De acuerdo con la información policial, el comportamiento de los sospechosos terminó de alertar a los investigadores cuando el conductor intentó regresar rápidamente al automóvil al advertir la presencia policial.

Ante esa situación y con testigos presentes, se realizó una requisa de urgencia sobre el vehículo. En el interior encontraron un inhibidor tipo handy, utilizado para bloquear señales de alarmas y cierres centralizados de automóviles.

Además, la Policía de Río Negro secuestró nueve tarjetas bancarias, una tarjeta de billetera virtual y tres teléfonos celulares. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia junto al vehículo utilizado en las maniobras investigadas.

Uno de los demorados ya había sido identificado en otras causas

Los dos hombres fueron demorados en el marco de una causa por hurto. Según trascendió de la investigación, uno de ellos ya había sido identificado previamente en imágenes vinculadas a otros hechos similares ocurridos en Cipolletti.

La modalidad del inhibidor consiste en bloquear la señal del cierre centralizado cuando el conductor activa la alarma del vehículo. De esa manera, los delincuentes logran acceder al interior de los autos sin ejercer violencia y sustraer pertenencias que quedan en el habitáculo.

La investigación continúa

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la investigación seguirá para determinar si los sospechosos están relacionados con otros robos denunciados en la región bajo la misma modalidad.

El operativo volvió a poner el foco sobre el trabajo preventivo y de análisis que realiza la Policía de Río Negro para identificar vehículos y personas vinculadas a delitos reiterados en zonas comerciales y de alta circulación.