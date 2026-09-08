Una adolescente de 15 años murió este lunes 7 de septiembre tras un siniestro vial en Zapala, ocurrido durante la tarde en la intersección de las calles Pampa y Pollero, en el sector del Alto Zapalino.

La víctima circulaba en bicicleta cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, se produjo un impacto con una unidad del transporte urbano de pasajeros.

Tras el hecho, ocurrido crca de las 18, se desplegó un importante operativo de emergencia. Intervinieron Policía de Tránsito, Fiscalía, personal del SIEN y distintas áreas de la Policía del Neuquén. Finalmente, se confirmó el fallecimiento de la adolescente. Cabe señalar que en el rodado menor circulaba la víctima junto a otro adolescente, quien producto del choque con el colectivo sufrió lesiones diversas por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local donde permanecía bajo observación médica.

El chico que la acompañaba sufrió diversas lesiones y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece ingresado bajo observación médica.

Se busca identificar a posibles testigos presenciales que puedan aportar información sobre la mecánica del siniestro, la velocidad a la que circulaba el colectivo y la prioridad de paso.

En el caso interviene la fiscal Marina Díaz, con la supervisión del fiscal jefe Matías Álvarez. El conductor del colectivo permanece detenido. La realización de la autopsia se realizará el martes 8 de septiembre en la ciudad de Neuquén.

El impacto ocurrió en el Alto Zapalino

El siniestro se produjo durante la tarde de este lunes 7 de septiembre en la esquina de Pampa y Pollero, una intersección ubicada en el sector del Alto Zapalino.

De acuerdo con las primeras informaciones, la adolescente se desplazaba en bicicleta cuando se produjo la colisión con una unidad del transporte urbano.

La violencia del impacto provocó heridas de extrema gravedad en la joven, que finalmente murió como consecuencia del siniestro.

La Policía y Fiscalía investigan cómo ocurrió

Luego del accidente, efectivos de Policía de Tránsito y de la Policía del Neuquén trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones.

También intervino Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión y establecer la mecánica del siniestro.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el impacto ni se establecieron responsabilidades.

Las pericias y los testimonios de posibles testigos serán elementos centrales para reconstruir la secuencia.

Qué se sabe de la víctima

La víctima era una adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta por el sector del Alto Zapalino.

Por tratarse de una menor de edad, corresponde preservar su identidad hasta que las autoridades y su familia determinen la información que puede hacerse pública.

El fallecimiento fue confirmado luego del operativo desplegado tras el impacto.

El tránsito y la seguridad vial, nuevamente bajo la lupa

El hecho vuelve a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan quienes circulan en bicicleta por las calles de las ciudades neuquinas.

En este tipo de investigaciones resulta clave determinar factores como la velocidad de los vehículos, la prioridad de paso, la visibilidad, la señalización y las condiciones de la calzada, aunque ninguno de estos elementos puede darse por establecido en este caso hasta que finalicen las pericias.

Los investigadores también deberán establecer si existen cámaras de seguridad o testigos que hayan registrado el momento del impacto.