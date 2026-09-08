Pesar en Zapala: decretaron dos días de duelo por la muerte de la adolescente atropellada por un colectivo

La ciudad de Zapala atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de una adolescente de 15 años, ocurrida este lunes 7 de septiembre luego de un siniestro vial protagonizado por una bicicleta y un colectivo del transporte urbano municipal. Ante la conmoción que generó la noticia, el municipio dispuso dos días de duelo en la ciudad y la suspensión de los actos oficiales.

El intendente Carlos Koopmann expresó su pesar por el fallecimiento de la joven, identificada como Nicol Montecino, y manifestó su acompañamiento a la familia en este difícil momento. “Termina un día de profunda tristeza para nuestra comunidad, por el trágico fallecimiento de Nicol Montecino, hija de un compañero municipal”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

Koopmann señaló además que desde el municipio decidieron acompañar a los familiares y seres queridos de la adolescente ante la tragedia. “Con hondo pesar, acompañamos a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, en este momento de dolor, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma”, manifestó.

Como muestra de duelo y acompañamiento a la familia, el municipio dispuso dos días de duelo y la suspensión de los actos oficiales previstos en la ciudad. Entre las actividades suspendidas se encuentra el acto previsto por el Día del Inmigrante.

El trágico siniestro en el Alto de Zapala

El hecho que provocó la muerte de la adolescente ocurrió alrededor de las 18 de este 7 de septiembre, en la intersección de las calles La Pampa y Pollero, en la zona del Alto de Zapala.

De acuerdo con la información brindada por la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal (MPF), la joven circulaba en bicicleta junto a un adolescente de 15 años cuando, por circunstancias que ahora son investigadas, se produjo la colisión con un colectivo del TUMZA.

Como consecuencia del impacto, la adolescente murió en el lugar. El joven que la acompañaba sufrió heridas y fue trasladado al hospital local, donde permanece internado.

La escena generó un importante despliegue de los equipos de emergencia y obligó a interrumpir la circulación en el sector mientras se realizaban las primeras actuaciones.

Cómo avanza la investigación

La investigación quedó a cargo de la fiscal Marina Díaz, bajo la supervisión del fiscal jefe Matías Álvarez. La Justicia ordenó una serie de medidas destinadas a determinar cómo ocurrió el siniestro. Entre ellas se encuentran la autopsia de la adolescente, que será realizada en la ciudad de Neuquén, pericias accidentológicas y mecánicas, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y entrevistas a vecinos del barrio y pasajeros que viajaban en el colectivo.

También se dispuso la toma de muestras de sangre al conductor del transporte. Por disposición de la fiscal, el chofer permanece detenido mientras avanzan las primeras medidas investigativas. Tanto el colectivo como la bicicleta en la que circulaban los adolescentes fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

Mientras la investigación intenta establecer las circunstancias exactas de la tragedia, Zapala permanece conmovida por la muerte de la adolescente, y el municipio decidió expresar institucionalmente ese dolor con dos jornadas de duelo y la suspensión de los actos oficiales.