Un episodio de inseguridad generó preocupación en el edificio del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes luego de que robaran una notebook mientras se desarrollaba la Sesión Ordinaria N°9. Más tarde, la Brigada de Investigaciones Región Lagos del Sur recuperó el equipo, demoró a un joven y ahora la Justicia busca para determinar si hubo más personas involucradas.

Cómo fue el robo de la notebook del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes

El hecho ocurrió en plena sesión del Concejo Deliberante, momento en donde suele haber movimiento de personal, funcionarios del cuerpo deliberativo y asistentes vinculados a esa actividad. Al advertir la falta de la notebook, la persona damnificada realizó la denuncia correspondiente.

Con la denuncia ya radicada tomó intervención el personal de la División Brigada de Investigaciones Región Lagos del Sur, quienes luego de distintas tareas logran ubicar la notebook que había sido robada y restituirlo a su dueña.

Tal como publica la Policía de la Provincia de Neuquén en su perfil de Facebook, un joven fue demorado en el marco de la causa y quedó a disposición de la Justicia. La causa continúa en etapa investigativa para establecer las circunstancias en las que ocurrió el robo y determinar si hubo otras personas involucradas.

Por el momento no trascendieron detalles sobre la identidad del demorado ni sobre la calificación judicial provisoria del expediente.

Operativo policial y avance de la investigación judicial

La intervención de la Brigada de Investigaciones se centró en reconstruir los movimientos dentro del edificio deliberativo durante el horario en que se desarrollaba la sesión ordinaria.

Los investigadores trabajan ahora sobre distintos elementos de prueba para establecer cómo fue sustraída la notebook en un contexto de actividad institucional y de intensa circulación dentro del edificio. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas.