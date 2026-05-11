Un hombre acusado de ingresar en varias oportunidades a robar en la Feria Patagónica de San Martín de los Andes fue detenido este lunes tras un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Zona Sur. El sospechoso había quedado registrado por cámaras de seguridad y era señalado por comerciantes como el presunto autor de reiterados hechos delictivos que venían generando preocupación en la zona céntrica.

La seguidilla de robos que mantenía en alerta a comerciantes y trabajadores de la Feria Patagónica tuvo este lunes un giro clave. Personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur logró detener al presunto autor de los hechos, un hombre que era investigado por ingresar en reiteradas ocasiones al predio comercial para cometer distintos ilícitos.

La investigación comenzó luego de una nueva denuncia presentada por feriantes tras un robo ocurrido durante la madrugada del lunes 11 de mayo. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso volvió a ingresar ilegalmente al lugar y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el predio.

El episodio no era aislado. Comerciantes de la feria venían denunciando desde hacía tiempo distintos robos y movimientos sospechosos en el sector, situación que generaba preocupación tanto entre trabajadores como entre vecinos de la zona céntrica de la localidad cordillerana.

Cámaras, seguimientos y tareas de inteligencia

A partir de la denuncia, efectivos de la Brigada desplegaron distintas tareas investigativas para identificar al presunto ladrón.

Las diligencias incluyeron análisis de registros fílmicos, averiguaciones, recorridos preventivos y seguimientos realizados por personal de investigaciones dependiente de la Dirección Seguridad Interior Junín de los Andes.

Con el avance de la causa, los investigadores lograron individualizar al sospechoso y determinar el lugar donde residía.

Finalmente, en las últimas horas se concretó su aprehensión y quedó a disposición de la Fiscalía Local, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

Los reiterados robos habían generado malestar e inquietud entre los trabajadores de la Feria Patagónica, uno de los espacios comerciales más concurridos en la localidad.

Según trascendió, varios comerciantes venían advirtiendo sobre ingresos clandestinos durante la noche y denunciaban pérdidas de mercadería y daños en algunos puestos.

La difusión de las imágenes de seguridad permitió avanzar rápidamente en la investigación y reforzó la hipótesis de que se trataba del mismo hombre que habría actuado en distintos episodios similares.

Desde la fuerza policial destacaron el rápido accionar del personal de investigaciones y remarcaron la importancia de la colaboración de los comerciantes y las denuncias realizadas por la comunidad para avanzar en la causa.

Ahora será la Fiscalía quien deberá definir la imputación formal contra el detenido y establecer si existen más hechos vinculados al sospechoso en la zona.