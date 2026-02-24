El último censo nacional relevó que San Martín de los Andes tiene 37 mil habitantes, pero que además mantiene un crecimiento sostenido que cada diez años se duplica, lo cual plantea desafíos urbanísticos para una localidad tanto residencial como turística.

Por su enorme crecimiento se posiciona en un crecimiento al doble de la media del país. En los últimos años ha acogido familias de Buenos Aires, Córdoba y Rosario principalmente. La mayoría son parejas jóvenes con hijos pequeños, un dato que marca fuertemente el perfil que tendrá la ciudad.

A partir de reclamos y quejas de vecinos que exigen mejores servicios para la cantidad de habitantes y turistas, las autoridades avanzan con la segunda fase del Plan de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de evitar un crecimiento desordenado.

El segundo informe del plan fue presentado corresponde a la etapa de “prospectiva”, orientada a la construcción de escenarios futuros posibles y al análisis de sus implicancias territoriales, ambientales y urbanas.

El estudio comenzó en septiembre del año pasado y durará un año. Entre las variables aparecen la factibilidad de servicios básicos como agua, cloacas y gas, así como la presión que aumenta sobre la infraestructura vial.

Las autoridades buscan establecer qué se puede hacer y qué no y buscar medidas para que el crecimiento de San Martín de los Andes sea armónico y no genere problemas para sus habitantes.

Sostienen que la expansión sin regulación puede afectar faldeos, mallines y bosques, como también el tránsito en Ruta 40 y la pavimentación en Ruta 63 puede generar repoblamiento en la zona, exigiendo la ampliación de los servicios.

En cuanto al próximo paso, el Código de Planeamiento Urbano deberá ser aprobado por el Concejo Municipal, aunque previamente se consensuará con colegios profesionales, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones sociales.

Desde la Secretaría de Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica destacaron que están saldando una deuda histórica y una herramienta clave para ordenar el crecimiento con con sostenibilidad y previsibilidad.