La Justicia rionegrina dictó la prisión preventiva para Lautaro Hernán Lobos, el joven de 22 años detenido después de un violento episodio de violencia de género en el que una joven de 19 años logró escapar de un departamento y pedir auxilio. La Fiscalía lo acusó de tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la jueza de Garantías María Gadano tuvo por formulados los cargos y ordenó que permanezca detenido durante el avance de la investigación.

La decisión judicial llegó después de una audiencia en la que la Fiscalía reconstruyó una secuencia mucho más grave que la que inicialmente había trascendido a partir del procedimiento policial. Según la acusación, entre las 20 y las 21:30 del sábado, Lobos se encontraba con la joven en un departamento de calle Brasil al 600 cuando la obligó a consumir marihuana.

La joven se negó y, de acuerdo con la acusación fiscal, entonces comenzó a golpearla salvajemente. El hombre tomó una madera y le pegó en distintas partes del cuerpo mientras la amenazaba con matarla con un cuchillo.

Pero la situación escaló más todavía más. La Fiscalía sostuvo que Lobos intentó ahorcar a la joven y que, como consecuencia de esa maniobra, ella perdió el conocimiento durante algunos instantes. Cuando logró recuperarlo, se encontró con el hombre arriba de ella intentando abusar sexualmente de ella.

La joven consiguió sacárselo de encima y escapar del departamento. Sin embargo, el episodio no terminó allí. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Lobos salió detrás de ella con un cuchillo tipo Tramontina hasta que la víctima fue auxiliada por vecinas del complejo, quienes dieron aviso al 911 RN Emergencias.

Ese llamado fue el que activó la intervención de la Comisaría 3°. Cuando llegaron los policías, encontraron a la víctima herida y en estado de shock. Personal del SIARME intervino para asistirla y las vecinas aportaron los primeros testimonios sobre lo que acababa de ocurrir.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron reducir al agresor, quien puso una fuerte resistencia. En el cacheo se le encontró un cuchillo y posteriormente, durante el allanamiento, el Gabinete de Criminalística secuestró distintos elementos considerados de interés para la investigación: un teléfono celular, prendas de vestir y ropa de cama con manchas de sangre entre otros elementos.

Lobos se enfrentó con los policías y fue detenido, hoy le formularon cargos por intento de femicidio y abuso sexual

A eso se sumaron la denuncia realizada por la víctima, las entrevistas a las vecinas, el acta policial, la historia clínica de la joven, la asistencia del SIARME y la atención recibida en el hospital. También intervino el Cuerpo de Investigación Forense.

Lobos y su vínculo con la muerte de Teo Vázquez

La nueva investigación tiene además un dato que vuelve a poner al joven en el centro de la escena judicial. Lobos es el mismo hombre que fue procesado en agosto por la Justicia Federal de Roca en la causa que investiga la muerte de Teo Vázquez, ocurrida el 31 de enero de 2024.

Mejor Informado siguió desde el primer día la investigación por la muerte del nieto de Aurelio Vázquez, el reconocido e histórico dirigente docente rionegrino, y sus sucesivos avances. En agosto, el juez federal Hugo Greca procesó al joven por considerar que existían elementos suficientes para sostener que había suministrado a Teo sustancias que, combinadas con alcohol, provocaron el cuadro que terminó con su muerte.

La resolución federal incluyó cargos por homicidio simple con dolo eventual y suministro gratuito de drogas, además de falsificación de recetas médicas para comprar ansiolíticos y psicotrópicos y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las pericias toxicológicas incorporadas a ese expediente detectaron etanol, codeína y tramadol.

Sin embargo, Lobos continuó en libertad mientras avanza la investigación, bajo determinadas restricciones que lo obligaban a presentarse en la Policía Federal para demostrar que seguía a derecho y con un embargo de 20 millones de pesos.

Ahora, ese antecedente judicial volvió a aparecer durante la audiencia por el nuevo caso. La Fiscalía lo mencionó al fundamentar el riesgo de fuga, junto con lo que consideró un arraigo débil. También planteó riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la situación de vulnerabilidad de la víctima y porque todavía quedan medidas de prueba por realizar.

Entre ellas se encuentra el análisis de elementos en el Laboratorio Regional de Genética Forense del Ministerio Público, con sede en Bariloche, y el peritaje del teléfono secuestrado, que será realizado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones de Viedma.

La defensa, encabezada por el abogado Oscar Pineda, cuestionó las acusaciones por tentativa de femicidio, tentativa de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. También pidió que Lobos pudiera continuar el proceso bajo prisión domiciliaria y con una pulsera electrónica.

La jueza Gadano finalmente rechazó ese planteo y dispuso la prisión preventiva.

Así, el joven que ya enfrenta una causa federal por la muerte de Teo Vázquez vuelve a quedar detenido, ahora en una investigación provincial que comenzó con una intervención policial de urgencia y que, tras la acusación fiscal, derivó en cargos por tres delitos de extrema gravedad.